مقر خاتم الأنبياء : الممر الآمن الوحيد لعبور السفن في مضيق هرمز هو المسار الذي تحدده إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مقر خاتم الأنبياء المركزي أعلن أنه في أعقاب العدوان السافر الذي شنّه الجيش الأمريكي الإرهابي على مواقع في البلاد، تؤكد القوات المسلحة أن إدارة وأمن مضيق هرمز لن تتم إلا وفقاً لترتيبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في النص الكامل لبيان مقر خاتم الأنبياء المركزي:

"لقد ألحق الحدث غير المسبوق والمشاركة الشعبية في تشييع ووداع قائد الأمة الإسلامية الشهيد، هزيمة مخزية بالاستكبار العالمي وأمريكا المجرمة.

في انتهاك صارخ لالتزاماته، وقام الجيش الأمريكي الإرهابي، في الوقت الذي كان فيه جثمان قائد الثورة الشهيد للمسلمين والأحرار في العالم ضيفاً على مسؤولي وشعب العراق الشجاع، باستهداف بعض المناطق في جنوب بلدنا العزيز إيران في عدوان سافر.

القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذا العدوان والعمل الإرهابي الأمريكي برد حاسم، ولن تسمح تحت أي ظرف بالتدخل الأمريكي في شؤون مضيق هرمز وإدارته.

نؤكد مرة أخرى أن الممر الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية والناقلات في مضيق هرمز هو المسار الذي تحدده الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

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