منظمة الملاحة الدولية: 6000 بحار لا يزالون عالقين في مياه الخليج الفارسي

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "فرانس برس"، أن المنظمة البحرية الدولية أعلنت أن 6000 بحار لا يزالون عالقين في مياه الخليج الفارسي.

وقبل توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، كان عدد كبير من السفن العملاقة وناقلات النفط عالقاً في مضيق هرمز، حيث قُدّر عدد البحارة العالقين على الجانب الآخر من المضيق بنحو 20 ألف شخص.

ومع توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، فتحت إيران مضيق هرمز أمام السفن الدولية وفقاً لقواعدها الإدارية، لكن العوائق المتكررة التي وضعتها أمريكا أمام محادثات وقف إطلاق النار حالت دون تنفيذ هذه المذكرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح اليوم بأن التفاهم مع الإيرانيين قد انتهى، وزعم أن المفاوضات مع الإيرانيين كانت مجرد مضيعة للوقت.

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