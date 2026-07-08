الأدميرال سياري: سواحل إيران جحيم لا عودة منه للقوات الأجنبية وقواتنا المسلحة على اهبة الاستعداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ظهر الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب الشؤون التنسيقية لقائد الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في البرنامج الخاص "سيد الشهيد الإيراني" على القناة الأولى لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وأثناء تقديمه التعازي للشعب الإيراني والمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة استشهاد قائد الأمة الإيرانية، أشار إلى أهمية القوة البحرية والتنمية البحرية في العالم، قائلاً: "يغطي الماء حوالي 70% من مساحة الأرض، والظروف الجغرافية لإيران الحبيبة تسمح لها بالوصول إلى البحر من الشمال والجنوب، ولها ساحل يمتد لحوالي 2700 كيلومتر".

أكد نائب منسق الجيش على ضرورة استفادة إيران الإسلامية بشكل أكبر من مواردها البحرية، قائلاً: "إن نحو 90% من واردات وصادرات الدول المطلة على البحر، بما فيها إيران الإسلامية، تتم عبر البحر، وذلك لأن التجارة البحرية أسهل وأقل تكلفة من غيرها من الوسائل. ومن فوائد الوصول إلى البحر أيضاً توفير الموارد الغذائية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الأحفورية وطاقة الأمواج. فالبحر مصدر قوة وثروة، ولذا استفادت منه الدول الكبرى في العالم أكثر من غيرها."

وأضاف نائب منسق الجيش، مستذكراً تصريحات قائد الثورة الإسلامية الشهيد بشأن البحر: "في عام 2019، عندما قال قائد الثورة الإسلامية الشهيد إن "للبحر أثراً إيجابياً على سياسات الدولة الشاملة"، شدد على ضرورة أن يولي الحكام والمسؤولون المعنيون مزيداً من الاهتمام للبحر، لكي يصبح مسار تقدم إيران الإسلامية أكثر سلاسة من ذي قبل."

تحققت نسبة كبيرة من مطالب القائد الشهيد للثورة من القوات المسلحة في المنطقة البحرية

وفي معرض حديثه عن كيفية ضم المدمرة جماران إلى أسطول الجيش البحري، قال الأدميرال سياري: "خلال فترة قيادته، لم يأتِ قداسة القائد إلا مرة واحدة لتدشين أمرٍ ما، وكان ذلك في فبراير ٢٠٠٩ لضم المدمرة جماران إلى أسطول الجيش البحري في بندر عباس. بل إننا استأذنا القائد الشهيد لتسمية المدمرة "جماران". سأل عن السبب، فأجبنا بأن أول من أمر ببناء المدمرة للبحرية الإيرانية هو الإمام الخميني(رحمه الله). وفي حفل انضمام المدمرة جماران، عزا أيضًا سبب عدم استفادة الشعب الإيراني من الصلاحيات إلى الحكام الفاسدين، وأكد أن الحكومات الفاسدة السابقة فشلت في الحفاظ على شرف الشعب الإيراني في المجال البحري. وفي مذكرته في دفتر الذكرى لانضمام المدمرة جماران إلى أسطولنا، أكد قائد الثورة أن المتخصصين الإيرانيين قادرون على رفع اسم الشعب الإيراني عاليًا بتجاوزهم العقبات.

ورداً على سؤال حول مدى تلبية مطالب قائد الثورة في المجال البحري، صرح الأدميرال سياري قائلاً: "تمكنت القوات المسلحة والجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بفضل جهود القادة والمسؤولين، من تحقيق نسبة عالية جدًا من التوقعات والسياسات التي أعلنها قائد الثورة في مجال الاستفادة من البحر، وسواحل بحر عُمان، ومكران، والخليج الفارسي".

الأراضي الإيرانية، الخط الأحمر لتسعين مليون إيراني

وفي جزء آخر من كلمته، تناول حرب الأربعين يومًا ومزاعم الرئيس الأمريكي، قائلاً: إن الرئيس الأمريكي، من خلال إثارة قضايا زائفة كتدمير البحرية والجيش والحرس الثوري، كان في الواقع يُنزل قوات على سواحل مكران ومضيق هرمز. إلا أن هذه القضية تُعدّ خطًا أحمر للأمة الإيرانية، ما لم يُقتل تسعون مليون إيراني حتى يتمكن العدو من إنزال قوات على أرضنا. ومع ذلك، فقد وضع العدو خططًا لهذه القضية وحاول تنفيذها، لكنه فشل.

وتابع الأدميرال سياري: إن مزاعم ترامب الكاذبة بشأن تدمير البحرية الإيرانية تسير على نفس النهج. فقد ادعى ترامب أنه استولى جزيرة "خارك" في ساحل مضيق هرمز، وأن لديه مدمرات في المضيق، لكنه لم يتمكن من تنفيذ أي من ذلك. ظن ترامب أن إيران مثل فنزويلا أو غيرها من الدول التي تمكنت الولايات المتحدة من التدخل فيها.

وتساءل رئيس أركان الجيش ونائب المنسق، متسائلاً عن سبب عدم جرأة الولايات المتحدة على إنزال جندي واحد على ساحل إيران، قائلاً: إن إيران وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بقوتهما البشرية الجبارة والمخلصة، إلى جانب الحرس الثوري الإسلامي وقوات الأمن والباسيج، وبالطبع الشعب، يتمتعان بقوة وتماسك هائلين على أرض الواقع، بحيث لن يفكر العدو مجدداً في إنزال قوات على ساحل إيران. يدرك العدو أنه إذا أقدم على مثل هذا العمل الطائش، فسيدخل جحيماً لا مفر منه. أعدكم أنه مهما علا صياح العدو، فلن يجرؤ على إنزال قوات على أراضينا.

القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد

ثم توجه إلى الرئيس الأمريكي قائلاً: إن جميع تصريحات الرئيس الأمريكي ما هي إلا محاولة لإثبات عدم وجود أي عائق أمام وجوده العسكري على الأراضي الإيرانية، لكن ردنا واضح: "إن تجرأت، فتعال!" قد نكون متأخرين عن العدو تكنولوجياً اليوم، لكننا فخورون بما نملكه، ونسعى جاهدين لتعويض كل نواقصنا، وسنصل في المستقبل القريب إلى أعلى مستويات التكنولوجيا. ومع ذلك، فنحن لا نُضاهى في الوطنية والحماسة والإخلاص، ولن يجرؤ العدو بالتأكيد على تنفيذ مخططاته.

وفي الختام، أكد الأدميرال سياري على قوة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى: "إنهم يغردون، ويقولون الشيء نفسه كل يوم، ويحاولون إفراغ قلوب الأمة، لكن يجب أن يثق الشعب الإيراني بأنه بدعمهم، فإن القوات المسلحة الإيرانية صامدة؛ حدودنا قوية ولن نسمح للعدو بإلحاق أي نوع من الضرر بحدودنا".

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