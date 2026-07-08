ولايتي: الرد على أي مغامرات ضد ايران سيكون فوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الاسلامية، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، من خلال نشر رسالة على صفحته الشخصية على الإنترنت: لقد حذرنا سابقًا: "المنطقة ليست ساحة للمقامرة السياسية من قبل دول صغيرة"، وقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا أننا سنرد على أي مغامرات فورًا.

وأضاف: "مع ذلك، فإن مسؤولية خلق توترات جديدة، والاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم من قبل السياسي سيئ السمعة الإبستيني، والتي تم انتهاكها عمليًا مرات عديدة، يقود المنطقة مرة أخرى نحو الهاوية".

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