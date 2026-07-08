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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٥:٢٥ م

ولايتي: الرد على أي مغامرات ضد ايران سيكون فوريا

ولايتي: الرد على أي مغامرات ضد ايران سيكون فوريا

قال مستشار قائد الثورة الاسلامية، علي اكبر ولايتي: لقد حذرنا سابقًا: المنطقة ليست ساحة للمقاامرة السياسية من قبل دول صغيرة، وقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا أننا سنرد على أي مغامرات فورًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الاسلامية، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، من خلال نشر رسالة على صفحته الشخصية على الإنترنت: لقد حذرنا سابقًا: "المنطقة ليست ساحة للمقامرة السياسية من قبل دول صغيرة"، وقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا أننا سنرد على أي مغامرات فورًا.

وأضاف: "مع ذلك، فإن مسؤولية خلق توترات جديدة، والاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم من قبل السياسي سيئ السمعة الإبستيني، والتي تم انتهاكها عمليًا مرات عديدة، يقود المنطقة مرة أخرى نحو الهاوية".

/انتهى/

رمز الخبر 1972146
جواد ماستری فراهانی

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