السفير الصيني في طهران: على المجتمع الدولي احترام حقوق ايران في مضيق هرمز

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف السفير الصيني لدى إيران، تشونغ بيوو، في ردّه على سؤال مراسل مهر حول تعاون حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع الولايات المتحدة: "تعارض الصين استخدام القوة، والتهديدات لا تُسهم في خفض حدة التوتر".

وفيما يتعلق بالدعم اللوجستي الأمريكي لحلفائها، قال: "ندعو دائمًا إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، ونعارض استخدام القوة".

وفي إشارة إلى انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، تابع: "يجب الحفاظ على مسار الحوار والتفاوض، وأنا أؤمن إيمانًا راسخًا بأن القضايا السياسية لا يمكن حلها بالقوة أو استخدامها، ويجب على جميع الأطراف إيلاء أهمية للتفاوض ووضع آلية للتوصل إلى تسوية سلمية".

بخصوص دخول الاحتياطيات الاستراتيجية الصينية إلى السوق بعد زيارة ترامب لتركيا، قال: "لن يتأثر التعاون الاقتصادي والتجاري الممتاز بين البلدين بأي طرف ثالث".

وفيما يتعلق بموقف الصين من الوضع الراهن لمضيق هرمز ومستقبل إدارته من قبل إيران وعُمان، قال: "تؤمن الصين بأن مضيق هرمز ممر مائي هام للملاحة الدولية، وتدعم بكين عودة الأوضاع فيه إلى طبيعتها".

وأكد السفير الصيني: "بالطبع، لإيران، بصفتها دولة ساحلية على مضيق هرمز، حقوقها المشروعة، ومن الضروري أن يحترم المجتمع الدولي هذه الحقوق".