الحرس الثوري الإيراني: تدمير مركز القيادة والسيطرة للعدو وقاعدة الأزرق في الأردن

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في بيان الحرس الثوري:

بسم الله قاصم الجبارين

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"لقد قلنا في البيان السابق إن تكرار العدوان سيمدد ردنا ليشمل القواعد الأخرى للعدو في المنطقة، وفي المرحلة الثانية من الرد على اعتداءات الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، قمنا بتنفيذ هذا التهديد.

قام مقاتلو القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، في الساعة 14:20 من بعد ظهر اليوم، بتدمير مركز القيادة والسيطرة للعدو في غرب آسيا، والقاعدة الجوية للعدو في الأزرق بالأردن، بعشرة صواريخ باليستية.

في حال تكرار عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي، لن تكون القواعد الأمريكية الأخرى في المنطقة في مأمن من نيراننا الثقيلة."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

حرس الثورة الإسلامية

/انتهى/