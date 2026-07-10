التهديدات الأمنية في مضيق هرمز لا تزال عند أعلى مستويات الخطر

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت أن التهديدات الأمنية البحرية في مضيق هرمز لا تزال عند أعلى مستويات الخطر.

ويأتي هذا التحذير الصادر عن المؤسسة البريطانية في وقت كانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد أفادت، نقلاً عن بيانات الملاحة الدولية، بتوقف شبه كامل للملاحة في مضيق هرمز في أعقاب التطورات الأخيرة.

وأضافت الوكالة في هذا الصدد أن الحركات القليلة التي تم رصدها في مضيق هرمز تقتصر إلى حد كبير على المسار الواقع في الجزء الشمالي من المضيق، والذي تسمح إيران بالعبور عبره.

وجاءت هذه التطورات بعد أن شنت القوات الأمريكية الإرهابية، لليلتين متتاليتين، هجوماً على عشرات الأهداف داخل الأراضي الإيرانية. كما قامت القوات المسلحة الإيرانية، رداً على انتهاك أمريكا لوقف إطلاق النار، بشن هجمات واسعة على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

/انتهى/