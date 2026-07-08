الجيش الإيراني: استشهاد 8 من أبطالنا في الهجمات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجيش الإيراني، أنه إثر العدوان الإجرامي الذي شنّه الجيش الأمريكي الإرهابي فجر اليوم الأربعاء 8 تموز/يوليو على مناطق في جنوب إيران، استُشهد 8 من منتسبي القوات الجوية والبحرية للجيش الإيراني، أثناء دفاعهم عن الوطن، جراء إصابتهم بقذائف أطلقها العدو.

وأضاف الجيش أنه استُشهد كل من "النقيب علي معيني" من قاعدة الشهيد ياسيني في بوشهر، و"الملازم الأول علي مهدي‌ زاده"، و"الملازم الثالث حامد دوراي"، و"الرقيب أمير حسين قاسمي"، و"الرقيب علي رضا زارعي ثاني"، و"الرقيب علي رضا باليده" من قاعدة الشهيد عبد الكريمي في بندر عباس، إضافة إلى "الرقيب البحري شهاب أميدي بزي" و"البحار محمد جواد روانفر" من المنطقة البحرية الأولى التابعة للقوة البحرية للجيش، وذلك خلال هذه الهجمات.

وأكد الجيش الإيراني مواصلة الوقوف في وجه الأعداء حتى آخر رمق؛ معلنا عزمه على الثأر لدماء شهداء الوطن من أعداء هذا الوطن.