استئناف الرحلات الجوية في مطار مشهد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حسن جعفري، مدير العلاقات العامة في مطار مشهد، صرّح في معرض حديثه عن استئناف الرحلات: "بعد القيود التي فُرضت على الرحلات الجوية في مطار مشهد أمس، بالتزامن مع تشييع جثمان القائد الشهيد، تُجرى حالياً الرحلات الجوية بشكل طبيعي".

يُذكر أنه بالتزامن مع تشييع جثمان القائد الشهيد في مشهد، ووفقاً لما أعلنته منظمة الطيران المدني الإيرانية، كان المجال الجوي ومبنى مطار مشهد يواجهان قيوداً تشغيلية يومي 8 و9 يوليو 2026، ولم يتم تنفيذ أي حركة للمسافرين في المطار يوم 9 يوليو على وجه الخصوص.

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