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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٢:٣٨ م

وزير خارجية إندونيسيا يصل إلى مشهد لتقديم الاحترام لمقام القائد الشهيد

وزير خارجية إندونيسيا يصل إلى مشهد لتقديم الاحترام لمقام القائد الشهيد

 وصل وزير خارجية إندونيسيا، وعدد من العلماء، ورئيس مجلس النواب الإندونيسي، إلى مشهد المقدسة لتقديم الاحترام لمقام قائد الثورة الشهيد.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإندونيسي، ورئيس مجلس النواب، وعدداً من العلماء والمسؤولين عن المنظمات الإسلامية في إندونيسيا، وصلوا فجر يوم الجمعة إلى مشهد المقدسة على متن رحلتين خاصتين، لتقديم الاحترام خلال مراسم رسمية لمقام القائد الشهيد، آية الله السيد علي الخامنئي.

ويرافق سوغيونو، وزير الخارجية الإندونيسي، وأحمد موزاني، رئيس مجلس النواب الاستشاري الشعبي الإندونيسي، عدد من مسؤولي وزارة الخارجية، ورؤساء بعض المنظمات الإسلامية في البلاد، بما في ذلك الأمين العام لمنظمة نهضة العلماء الإندونيسية، ورئيس المنظمة المركزية "محمدية"، ورئيس مؤسسة البر الخيرية الإسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1972187

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