وزير الخارجية الايراني يصل الى عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية السيد عباس عراقجي صباح اليوم السبت إلى مسقط، حيث استقبله مسؤولون عمانيون.

من المقرر أن تتناول الزيارة مناقشة وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، عقد وفد فني وخبرائي إيراني، برئاسة غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ، اجتماعات ثلاثية مع وسطاء قطريين وباكستانيين في الدوحة، عاصمة قطر، يوم الأربعاء من الاسبوع الماضي، للبحث حول تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد وإنهاء الحرب.

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