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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١١:٠٢ ص

انفجارات شرق طهران ناتجة عن ذخاير متبقية

انفجارات شرق طهران ناتجة عن ذخاير متبقية

أوضح حاكم مدينة باكدشت قائلاً: إن الانفجار الذي سُمع في المدينة ناجم عن التفجير المتحكم فيه لذخائر قديمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فيما يتعلق بالانفجار الذي سُمع في بعض أحياء المدينة قبل دقائق، قال حاکم مدينة باكدشت، محمد قمي: إن هذا الصوت ناتج عن عملية محكمة لتدمير ذخائر متبقية من الحرب، ولم يقع أي حادث أو تهديد أمني في المنطقة.

وأضاف: أن عملية تدمير الذخائر المبقية نُفذت وفقًا لخطط مُعدة مسبقًا، وبالامتثال التام لأنظمة السلامة، وتحت إشراف الجهات المختصة.

وأكد حاكم باكدشت، مشددًا على أنه لا داعي للقلق، قائلاً: يُرجى من المواطنين متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأمور من المصادر الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى الشائعات المنتشرة على الإنترنت.

وأشار قمي إلى أن: الوضع في مدينة باكدشت طبيعي تمامًا، وأن الأمن والسلامة العامة على المستوى المطلوب، وأن الحياة اليومية تسير بسلاسة ودون أي انقطاع.

/انتهى/

رمز الخبر 1972197
جواد ماستری فراهانی

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