انفجارات شرق طهران ناتجة عن ذخاير متبقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فيما يتعلق بالانفجار الذي سُمع في بعض أحياء المدينة قبل دقائق، قال حاکم مدينة باكدشت، محمد قمي: إن هذا الصوت ناتج عن عملية محكمة لتدمير ذخائر متبقية من الحرب، ولم يقع أي حادث أو تهديد أمني في المنطقة.

وأضاف: أن عملية تدمير الذخائر المبقية نُفذت وفقًا لخطط مُعدة مسبقًا، وبالامتثال التام لأنظمة السلامة، وتحت إشراف الجهات المختصة.

وأكد حاكم باكدشت، مشددًا على أنه لا داعي للقلق، قائلاً: يُرجى من المواطنين متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأمور من المصادر الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى الشائعات المنتشرة على الإنترنت.

وأشار قمي إلى أن: الوضع في مدينة باكدشت طبيعي تمامًا، وأن الأمن والسلامة العامة على المستوى المطلوب، وأن الحياة اليومية تسير بسلاسة ودون أي انقطاع.

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