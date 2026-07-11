وزيرة الطرق: إيران تمثل حلقة الوصل الوحيدة بين ثلاثة محاور نقل رئيسية في أوراسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال كلمة أدلت بها الوزيرة "صادق" اليوم السبت عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع وزراء النقل للدول الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس" الذي استضافته الهند في مدينة ناغبور حيث أعربت عن تقديرها لرئاسة الهند لفريق عمل النقل في الـ"بريكس" واستضافتها هذا الاجتماع.

وأكدت وزيرة الطرق الإيرانية دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشعار الـ"بريكس" لهذا العام، "المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة"؛ معتبرة أنه ينسجم مع إمكانات إيران وتوجهاتها في قطاع النقل.

واستعرضت السيدة "صادق" 3 مسارات ستراتيجية تعبر الأراضي الإيرانية؛ مؤكدة أن هذه المسارات تربط روسيا بالمحيط الهندي، والهند بآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا، كما توفر للصين أقصر طريق بري إلى أوروبا، وأشارت إلى أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس" ستستفيد من مزايا هذه الشبكة العابرة للنقل (الترانزيت).

كما طرحت 4 مبادرات عملية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التعاون في مجال النقل ضمن إطار مجموعة الـ"بريكس"، شملت الاعتراف بخط سكة حديد رشت–آستارا وميناء تشابهار بوصفهما مشروعين ستراتيجيين للمجموعة، وإنشاء مجلس دائم لتنسيق الممرات بهدف تسهيل نقل البضائع، وتطوير الممر الأخضر وتعزيز التعاون في مجال النقل المستدام، إلى جانب إنشاء ممرات متعددة الأغراض تضم شبكات الطاقة والألياف الضوئية على امتداد مسارات الترانزيت.

وأكدت وزيرة الطرق استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاضطلاع بدور جسر آمن وموثوق ومنخفض التكلفة لسلاسل الإمداد الخاصة بدول الـ"بريكس"؛ معربة عن أملها في أن تفضي هذه المحادثات إلى اتفاقات عملية تسهم في توسيع التعاون في قطاع النقل بين الدول الأعضاء.

وختمت السيدة "صادق" تصريحاتها بالإشارة إلى الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على البنى التحتية للنقل في إيران، ووصفتها بأنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي؛ مضيفة أنه رغم الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت، فقد أُعيد تأهيل جميع البنى التحتية المتضررة في أقصر وقت ممكن، واستؤنف تدفق حركة الترانزيت عبر جميع الممرات الدولية، بما يعكس التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالحفاظ على استدامة شبكات النقل الإقليمية والدولية.