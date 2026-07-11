عراقجي والبوسعيدي يبحثان الآليات المناسبة لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل صباح اليوم السبت إلى مسقط على رأس وفد سياسي ـ قانوني، التقى وزير خارجية سلطنة عُمان سيد بدر البوسعيدي، حيث أجرى الجانبان مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأعرب عراقجي عن تقديره لرسالة التعزية التي بعثت بها سلطنة عُمان، ولمشاركة رئيس مجلس الشورى العُماني في مراسم تكريم القائد الشهيد للثورة الإسلامية، مؤكداً حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط.

من جانبه، شدد وزير الخارجية العُماني على موقف بلاده المبدئي الداعي إلى توظيف الدبلوماسية لمنع تصعيد التوترات في المنطقة، معرباً عن أمله في أن يسهم التنفيذ الكامل لمذكرة تفاهم إسلام آباد بين إيران وأمريكا في تحسين الوضع الأمني الإقليمي.

وبحث وزيرا خارجية إيران وسلطنة عُمان خلال اللقاء العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات الإقليمية، ولا سيما ملف مضيق هرمز.

كما تبادل عراقجي والبوسعيدي وجهات النظر بشأن الآليات المناسبة لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وذلك وفقاً للمادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام آباد.