عراقجي يحتج على التصرفات غير المهنية لدبلوماسيين فرنسيين في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، وجهات النظر حول آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية في مكالمة هاتفية مساء اليوم الثلاثاء.

وفي هذا الاتصال، احتج وزير الخارجية الإيراني على التصرفات غير المألوفة وغير المهنية التي قام بها دبلوماسيان فرنسيان في طهران، واصفاً إياها بأنها غير مقبولة، ومؤكداً على ضرورة احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة والالتزام بالمبادئ والأعراف الدبلوماسية المعترف بها لاستمرار عمل البعثات الدبلوماسية.

كما دعا عراقجي إلى منع تكرار مثل هذه التصرفات، وإلى اتخاذ الحكومة الفرنسية الإجراءات اللازمة.

إغلاق مضيق هرمز هو نتيجة لانتهاك اميركا لالتزاماتها

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن إغلاق مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لانتهاك اميركا لالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، ولأفعالها الاستفزازية، وصرح قائلاً: "تقع مسؤولية عواقب هذا الوضع على عاتق الطرف الذي عرّض العملية الدبلوماسية واستقرار المنطقة للخطر، من خلال انحرافه عن الاتفاقات واستمراره في اتباع نهج أحادي الجانب".

يذكر انه في بيان صدر أمس، ادعى وزير الخارجية الفرنسي أن قوات الأمن الايراني اعتقلت دبلوماسيين اثنين من سفارة بلاده في طهران، واصفاً ذلك بأنه "انتهاك صارخ للحصانات الدبلوماسية".

وأضاف أن الدبلوماسيين احتُجزا لعدة ساعات، وخضعا للاستجواب والترهيب الجسدي، ثم عادا إلى السفارة، ومن المقرر أن يعودا إلى باريس.