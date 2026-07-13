الحرس الثوري: تدمير منشآت امريكية بالمنطقة..الطريق الوحيد لفتح مضيق هرمز توقف تدخلات امريكا

وافادت وكالة مهر للانباء ان بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي جاء كالتالي:

بسم الله قاصم الجبَّارين

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)

ايها الشعب الإيراني الصامد، إن العملية الحاسمة والساحقة التي ينفذها أبناؤكم في القوات المسلحة قد أوقعت الجيش الأمريكي القاتل للأطفال في حالة من اليأس، وقد أظهر المعتدون الأمريكيون في آخر اعتداءاتهم، باستهدافهم مضخة مياه زراعية في مدينة ماهشهر، مرة أخرى طابعهم المعادي للشعب.

إن أبناءكم الشجعان في القوة البحرية الباسلة للحرس الثوري، بالإضافة إلى استهدافهم منشآت وبنى تحتية تابعة للجيش الأمريكي المعتدي في الجفير في البحرين، والتي لا تزال نيرانها الضخمة تتطاير، قاموا في المرحلة الخامسة من الرد بالمثل، بتوجيه ضربات صاروخية وجوية مدمرة، واستهدفوا رادار بعيد المدى للكشف الجوي FPS ورادار كشف العائمات في سلطنة عُمان ودمروهما.

ان الطريق الوحيد لفتح مضيق هرمز أمام حركة القطع البحرية هو إنهاء تدخلات الجيش الأمريكي المعتدي في هذا المضيق، واحترام سيادة الدول على مياهها الساحلية.

إن استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى حوادث أكبر في قطاع النفط والغاز العالمي.

كما اعلن الحرس الثوري في بيانه رقم 4 الصادر صباح اليوم الاثنين تدمير قاعدة صواريخ أرض-أرض تابعة للجيش ألامريكي لقاتل للأطفال في الكويت على يد مجاهديه في القوات البرية.

وجاء في بيان العلاقات العامة للحرس الثوري:

بسم الله قاصم الجبَّارين

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)

نُعلم الشعب الإيراني الكريم؛

في المرحلة الرابعة من عملية الرد بالمثل، استهدف مجاهدو القوة البرية البواسل للحرس الثوري قاعدة صواريخ أرض-أرض التابعة للجيش الأمريكي القاتل للأطفال في الكويت، وأشعلوا النار في منصتين لصواريخ "هايمارس" ومخازن الصواريخ الممتلئة، ودمروها بالكامل.

(إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)

/انتهى/



