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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١:٠٤ م

بيان من العتبة الرضوية المقدسة بشأن الحريق الذي وقع في أحد مشاريع العتبة الرضوية المطهرة

بيان من العتبة الرضوية المقدسة بشأن الحريق الذي وقع في أحد مشاريع العتبة الرضوية المطهرة

أصدرت العتبة الرضوية المقدسة بياناً أوضحت فيه تفاصيل الحريق الذي نشب في أحد مشاريع العتبة الرضوية المطهرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان الصادر عن العتبة الرضوية المقدسة جاء كالتالي:

"ظهر يوم الخميس، نشب حريق في أحد المشاريع قيد الإنشاء في العتبة الرضوية المطهرة، وتمكنت فرقة الإطفاء التابعة للعتبة، بالتدخل السريع، من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل في وقت قصير.

وكان سبب هذا الحادث هو احتراق جزء من العوازل الحرارية، التي أدت، بسبب تركيبتها، إلى إنتاج كمية كبيرة نسبياً من الدخان.

ولحسن الحظ، لم يخلف هذا الحريق أي إصابات بشرية أو أضرار في المنشآت والمجمع قيد الإنشاء، ويسود الهدوء التام حالياً، وتستمر الأنشطة اليومية في موقع العمل هذا وفي العتبة المطهرة."

/انتهى/

رمز الخبر 1972341

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