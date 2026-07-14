احدث المستجدات للعدوان الأمريكي على جنوب إيران

وأفادت وكالة مره للأأنباء، ان نائب محافظ بوشهر للشؤون السياسية إحسان جهانبان، اعلن عصر اليوم الثلاثاء إن مناطق في مدينتي دشتي وتنغستان تعرّضت لهجمات بقذائف العدو الأمريكي، لكنه وصف الاوضاع بأنها تحت السيطرة مع عدم وجود خسائر بشرية في التقييمات الأولية.

كما أوضح أنه لم تلحق أضرار جسيمة بالأماكن المدنية جراء الإصابات التي حدثت في المحافظة، وأن الوضع قيد الرصد والسيطرة.

هجوم أمريكي على منطقة حاجي آباد المحمية واستشهاد 3 أشخاص

وخلال هجمات فجر يوم الثلاثاء الأمريكية على محافظة هرمزكان، تم استهداف مناطق مدنية في مدينة حاجي آباد أيضاً. وأحد هذه الهجمات استهدف مبنى الحراسة البيئية الرئيسية في قرية سيد جوذر بمدينة حاجي آباد، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص.

وقال حبيب مسيحي تازياني، المدير العام لحماية البيئة في هرمزكان، في شرح تفاصيل هذا الحادث: إنه في الهجوم الأمريكي على مركز حراس البيئة في قرية سيد جوذر، استشهد أفراد من عائلة حارس البيئة "جواد حسن زاده". وكان شهداء هذا الحادث هم زوجة الابن وطفلاه (ابنان) من أبناء هذا الحارس البيئي الهرمزكاني، الذين فقدوا حياتهم جراء استهداف مبنى الحراسة البيئية.

إصابة قذائف أمريكية لـ آبادان وبندر إمام وماهشهر

وأفاد ولي الله حياتي، نائب المحافظ للأمن والشؤون الأمنية في خوزستان، بوقوع هجمات جوية امريكية على عدة نقاط في محافظة خوزستان، وقال: في الساعة 13:25 من اليوم الثلاثاء، تعرّضت نقطة في مدينة آبادان لإصابات بقذائف العدو الأمريكي. كما كانت نقطة في ميناء الإمام الخميني قد تعرّضت للإصابة في الساعة الثالثة فجراً.

وأشار إلى وقوع انفجارين في ماهشهر، مضيفاً: في الساعة 13:30 بعد ظهر اليوم، تعرّضت نقطة بالقرب من ماهشهر لقذائف العدو الأمريكي، ما أدى إلى وقوع انفجارين.

دوي انفجارات في بوشهر ودشتي

من جهته قال محمد مظفري، محافظ ورئيس مجلس الأمن في بوشهر انه وفي استمرار للهجمات الأمريكية الغاشمة، سُمع دوي أربعة انفجارات ظهر اليوم في مدينة بوشهر، ولم تُسجّل حتى الآن أي خسائر بشرية في هذا الشأن.

وظهر اليوم تعرّض مركز مدينة دشتي لهجوم بقذيفة. وبعد ظهر اليوم، وللمرة الثانية، تعرّضت مدينة دشتي لهجمات بقذائف العدو. كما تعرّضت نقطتان في مدينة بوشهر فجر اليوم لإصابات بقذائف العدو.

استشهاد 3 أشخاص في مدينة حاجي آباد التابعة لبندرعباس

كما انه كان هجوم استهدف المناطق المدنية في غرب بندرعباس ومدينة حاجي آباد.

وفي قرية سيد جوذر، تم استهداف مبنى تابع لدائرة البيئة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص.

تعرّض نقاط في أميديه لإصابات بقذائف أمريكية

بدوره أعلن ولي الله حياتي، نائب المحافظ للأمن والشؤون الأمنية في خوزستان انه وفي الساعة 2:10 فجراً، تعرّضت نقاط في مدينة أميديه لهجوم وإصابات بقذائف العدو الأمريكي. ووفقاً للتقارير والتقييمات الأولية، أُصيب 4 أشخاص حتى الآن.

/انتهى/