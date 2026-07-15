الجيش الإيراني: سنرد على عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي على إيرانشهر

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الجيش الأمريكي الإرهابي استهدف فجر اليوم، بإطلاق 13 صاروخاً، المهجع ومكان إقامة إحدى ثكنات القوات البرية للجيش الإيراني في بمبور.

وبحسب هذا التقرير، استهدف العدو المعتدي، في قمة خبثه، المهجع، والاستراحة، ومواقع الحراسة في الثكنة.

ورغم اتساع الهجوم وشدة إصابات الصواريخ، التي نُفذت بقصد إحداث أكبر عدد من الخسائر البشرية، فقد تم، بسبب مراعاة مبادئ الدفاع السلبي والتدابير المتخذة، منع زيادة الخسائر.

وخلال هذا الهجوم الذي شنّه الجيش الأمريكي الإرهابي، استشهد 7 من منتسبي لواء 388 في إيرانشهر، من الضباط والجنود، وأصيب عدد آخر، وهم يتلقون العلاج.

وأدانت العلاقات العامة للقوات البرية للجيش الإيراني الهجوم الجبان الذي شنّه العدو على مهاجع الضباط والجنود، وقدمت التعازي والتهاني لعائلات الشهداء المعظمين، ورفاقهم في السلاح، وللشعب الإيراني الشريف باستشهادهم، وأكدت، في معرض تأكيدها على استمرار الأمن المستدام في حدود إيران الإسلامية، أن "الانتقام لدماء شهداء هذه الجريمة هو أمر حتمي وقريب، وسيرد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعون الله وتعاون سائر القوات المسلحة، رداً حاسماً على هذا الإجراء العدواني للعدو الأمريكي".

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