عارف: كنا نتوقع ان تنكث الولايات المتحدة مذكرة التفاهم ووعوده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "محمد رضا عارف" في تصريح له على هامش مراسم تابين قائد الثورة الاسلامية الشهيد ، والتي أقيمت في مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران مساء الثلاثاء: إن أهم أولويات الحكومة في الوضع الراهن هي إيلاء المزيد من الاهتمام لتوجيهات قائد الثورة وإمامنا الشهيد، والتي تتمثل في قضايا معيشة الشعب، وتنمية البلاد، ومكافحة التضخم، وغيرها من القضايا الاقتصادية.



وأكد أن حل المشكلات الاقتصادية يُمثل إحدى أهم أولويات الحكومة اليوم، قائلاً: "نأمل أن نتمكن، في ظل هذه الأجواء القيّمة من التضامن التي سادت، من تطوير برامجنا بشكل أفضل".



ورداً على سؤال وهو "ما هو رد الحكومة على إخلال العدو بتعهداته بشأن الاتفاقية الأخيرة؟"، أوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية: "ليست هذه المرة الأولى التي نشهد فيها إخلالاً بالتعهدات من جانب العدو. لقد شهدنا مثل هذا السلوك منذ الأيام الأولى للثورة، متصاعداً أحياناً ومتباطئاً أحياناً أخرى. كان إخلال أمريكا بتعهداتها متوقعاً بالنسبة لنا. بانتهاكها لوثيقة وُقعت مؤخراً، أثبتت أمريكا أن أقوالها لا يُمكن الوثوق بها".



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