البرلمان الايراني سيُقرّ خطة إدارة مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجّه نواب مجلس الشورى الإسلامي بياناً إلى الشعب، وقّعه أكثر من 180 نائباً، جاء فيه: "نتعهد في معقل البرلمان، استجابةً لدعوة المراجع الدينية العليا وأعضاء مجلس خبراء القيادة الأجلاء الذين أعلنوا وجوب الثأر من هؤلاء المجرمين، بأننا لن نتقاعس لحظةً واحدة عن بذل الجهود والتخطيط واتخاذ التدابير العملية، وأننا سنقف إلى جانبكم، أيها الشهداء، على خط الثأر".

جاء في هذا البيان، الذي وقّعه أكثر من نصف ممثلي الشعب في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي يوم الاثنين 12 يوليو/تموز، والذي يتزايد عدد التوقيعات عليه، ما يلي:

والآن، وقد خفّف الله تعالى، بفضله وتوفيقه، بلسم قلوب علماء الأمة، من وطأة استشهاد الإمام الشهيد ظلماً، بانتخاب خليفة صالح، شجاع، بصير، وقائدٍ لكرسي الفقه والاجتهاد، سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، حفظه الله. لقد كشف شيطان هذا الزمان وفرعونه العظيم عن وجهه القذر أكثر من أي وقت مضى، داسًا على ما يسميه شرفه وحقوق الإنسان بأبشع الجرائم، وبرز وجهه العنصري البغيض أكثر من أي وقت مضى وهو يجرّ أبناء هذا الوطن المضطهدين إلى الحضيض ويريق الدماء. لذا، من الضروري أن نشارككم، أيها الأحبة، النقاط المهمة التالية:

**1.**، إن الحضور الشعبي الواسع في مراسم الوداع والجنازة يُعدّ دليلاً على دعم الثورة وجبهة المقاومة، ووصفوه بأنه مسؤولية تاريخية تقع على عاتق جميع عناصر النظام للسعي إلى الثأر وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة. كما تعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة في البرلمان بكل الوسائل القانونية والعملية لتحقيق هذا المطلب وتنفيذ آراء السلطات ومجلس الخبراء.

**٢.**نوجه الشكر للشعب العراقي، والقبائل، وقادة المسيرات، وجماعات المقاومة في هذا البلد، على دورهم في مراسم الجنازة، كما نقدر حضور مختلف الدول الإسلامية والمحبة للحرية، بما في ذلك باكستان، واليمن، وأفغانستان، ونيجيريا، والبحرين، والهند، وغيرها من الدول.

**٣.** نؤكد على الالتزام بالدستور، وسلطة الفقهاء، والوفاء بالشروط التي وضعها قائد الثورة ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. كما ندعو هيئة رئاسة البرلمان إلى إعطاء الأولوية لتشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والتفاهمات، ومراقبة تنفيذ هذه الشروط.

**٤.** ردًا على التهديدات الأمريكية، نشدد على ضرورة تعزيز الردع من خلال إصلاح وتطوير العقيدة الدفاعية، وصياغة القوانين اللازمة لإدارة مضيق هرمز، وطلب من هيئة الرئاسة متابعة هذه المسألة على وجه السرعة.

... **5.** نؤكد على ضرورة الحفاظ الكامل على الدور التشريعي والرقابي للبرلمان في ظل ظروف الحرب. كما نعتبر إقرار القوانين المتعلقة بدماء شهداء الحروب الأخيرة، وممارسة السيادة على مضيق هرمز، وتعزيز الردع الاستراتيجي، من بين أولويات البرلمان.

6.** نستشهد بآيات من القرآن الكريم وخطابات سابقة للقائد الشهيد للثورة، ونعلن أن التجربة الأخيرة أثبتت أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس حلاً للنزاعات. وندعو النواب و الحكومة إلى اتخاذ مواقف حازمة ضد إنهاء الولايات المتحدة للتفاهم.

7.** ندعو الحكومة إلى التركيز على تأمين سبل عيش الشعب، وإعادة بناء ما دمره الحرب، والتصدي بحزم للاحتكار والفساد الاقتصادي والإهمال. كما نؤكد على ضرورة تعيين وزراء بدلاء لشهداء الحكومة في أسرع وقت ممكن.

**٨-** التشريع وفقًا للدستور يقع حصريًا ضمن اختصاص مجلس الشورى الإسلامي، وأن الممثلين يعتبرون أي تدخل أو توسيع لصلاحيات مؤسسات أخرى في هذا المجال أمرًا غير مقبول.

**٩-** مع تأييدنا الكامل لأداء القوات المسلحة في الحرب وجهودها في ممارسة سيادة إيران على مضيق هرمز، نؤكد استعداد المجلس لتلبية الاحتياجات القانونية وتقديم الدعم الشامل للقوات المسلحة.

**١٠-** ختامًا، نؤكد على ضرورة التواجد المستمر بين الشعب، والالتزام بتوجيهات قائد الثورة، ومواصلة المقاومة ضد تجاوزات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وندعو جميع المسؤولين إلى الاستناد في أعمالهم إلى سياسات القيادة وتدابيرها.

**"وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم"**

**نواب مجلس الشورى الإسلامي**