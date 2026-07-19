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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٣:١٦ م

ائتلاف دولة القانون: الضغوط الأمريكية لدفع العراق إلى معاداة إيران مصيرها الفشل

ائتلاف دولة القانون: الضغوط الأمريكية لدفع العراق إلى معاداة إيران مصيرها الفشل

أكد جاسم محمد جعفر، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن الضغوط الأمريكية الرامية إلى دفع العراق للخروج من الإطار التنسيقي واتخاذ موقف عدائي تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لن تحقق أهدافها، كما فشلت خلال السنوات الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاءت تصريحات جعفر تعليقًا على زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، وما تردد عن دعم واشنطن لحكومته.

وأوضح أن الدعم الأمريكي المعلن للزيدي لا يعني خروجه من دائرة الإطار التنسيقي أو تمرده عليه، مستبعدًا أن يستغل رئيس الوزراء هذا الدعم المزعوم للانقلاب على التحالف الذي أوصله إلى السلطة.

وأضاف أن ما حظي به الزيدي من دعم خلال زيارته إلى الولايات المتحدة لا يغيّر من انتمائه السياسي أو موقعه ضمن الإطار التنسيقي.

وأشار جعفر إلى أن الولايات المتحدة مارست، منذ إسقاط نظام صدام حسين، ضغوطًا متواصلة على الحكومات العراقية المتعاقبة بهدف إبعادها عن الإطار التنسيقي ودفعها إلى انتهاج سياسة معادية لإيران، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، على حد تعبيره.

رمز الخبر 1972398
محمدرضا غفاری

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