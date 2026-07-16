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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٨:١٠ ص

الحرس الثوري یهاجم موقع تجمع جنود الجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة علي السالم

الحرس الثوري یهاجم موقع تجمع جنود الجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة علي السالم

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أن رادار الإنذار المبكر لنظام C-RAM في قاعدة علي السالم بالكويت، بالإضافة إلى موقع تجمع جنود الجيش الأمريكي الإرهابي، تعرضت لهجمات مشتركة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري أصدرت بياناً (رقم 15) جاء فيه:

بسم الله قاصم الجبارين
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني الأبي والثائر!

في أعقاب اعتداءات العدو الليلة الماضية على نقاط من السواحل والمدن الجنوبية للبلاد، قام أبناؤكم الأبطال والمظفرون في القوات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري، في الموجة الثامنة من عملية نصر 2، وبرمز 'يا زينب الكبرى (س)' المبارك، وفي عملية مشتركة باستخدام قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة، باستهداف وتدمير رادار الإنذار المبكر لنظام C-RAM في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى موقع تجمع جنود الجيش الأمريكي الإرهابي الجناة.

نذكّر مرة أخرى الشعب الكويتي الشريف بأن هذه الجرائم ترتكبها أمريكا باستخدام أراضيكم ضد إيران المسلمة.

نأمل منكم، أيها الإخوة والأخوات المسلمون، أن تطهروا بلدكم من وجود المعتدين، وتحافظوا، بالالتزام بواجبكم الإسلامي، على شرفكم وعزتكم التاريخية."

/انتهى/

رمز الخبر 1972334

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