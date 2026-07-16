المتحدث باسم الجيش الإيراني: أمريكا لا تستطيع فتح مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد محمد أكرمي نيا، المتحدث باسم الجيش الإيراني، قال مساء يوم الأربعاء خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد قائد الأمة الشهيد في مصلى القدس بمدينة آمل: "لقد أعلن العدو أنه سيدمر جميع المواقع العسكرية الإيرانية في أسبوع، لكنه رأى صواريخ إيران تنهمر على رأسه لمدة 40 يوماً".

وأضاف المتحدث، في معرض إشارته إلى انتهاك العدو لمذكرة التفاهم وفرض مسار غير قانوني جنوب مضيق هرمز: "لقد دخلت القوات المسلحة بقوة لمواجهة هذا العدوان، واستهدفت السفن المخالفة، لأن مضيق هرمز سيظل مغلقاً طالما لم تقبل أمريكا بالنظام القانوني الإيراني، ولم تسر الآلية القائمة على الإرادة الإيرانية في المضيق".

وشدد المتحدث على أن "العدوان المخزي وشرور الأمريكيين لا يمكنهما فتح مضيق هرمز"، مضيفاً أن "امتثال أمريكا لبنود المذكرة، والتخلي عن الشرور والعداء، وسريان القوانين الإيرانية، هي السبيل لإعادة فتح مضيق هرمز".

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