المرحلة التاسعة من عملية "صاعقة"، الجيش يهاجم قاعدة أمريكية في الأردن

أفادت وكالة مهر للأنباء أن طائرات الجيش الإيراني المسيرة الانتحارية، في المرحلة التاسعة من عملية "صاعقة"، ورداً على اعتداءات العدو القاتل للأطفال على مناطق من ايران، وثكنة بمبور في إيرانشهر، والتي أسفرت عن استشهاد سبعة من الضباط والجنود في القوات البرية للجيش الإيراني، استهدفت موقع الرادار الثابت، ونظام الاتصالات، وخزانات الوقود التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي والقاتل للأطفال، في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن.

تُعتبر هذه القاعدة موقعاً لأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ، وواحداً من أهم المراكز الاستراتيجية والقيادية للقوات الأمريكية المعتدية في منطقة غرب آسيا.

وأدان الجيش الإيراني الهجمات الوحشية التي شنها العدو على مهجع ضباط وجنود القوات النظامية في إيرانشهر، ووصف هذه الإجراءات بأنها نابعة من طبيعة العدو الخبيثة اللاإنسانية، وأكد، في معرض تأكيده على أن هذه الجرائم لن تمحى من ذاكرة التاريخ، أن "أبناء الأمة في الجيش هم فدائيو الشعب ومدافعو أمن إيران، ولن يقصروا قيد أنملة عن واجبهم المشرف في الدفاع عن الأمة والوطن الإسلامي، والانتقام لدماء الشهداء الأعزاء".

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