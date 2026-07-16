تدمير رادار الكشف والمراقبة الجوية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"أيها الشعب الإيراني الدائم الحضور والبصير في الميدان،

رداً على جريمة الجيش الأمريكي القاتل للأطفال في عدوانه على القواعد الساحلية وبعض النقاط غير العسكرية، بما في ذلك مستشفى الأطفال المصابين بالسرطان، ومصنع لإنتاج المياه لزوار كربلاء في المنطقة الحدودية لمحافظة إيلام، قام أبناؤكم المقتدرون والمجاهدون في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، في الموجة العاشرة من عملية نصر 2، وبرمز 'يا علي الأصغر (ع)' المقدس، وبهجوم مدمر على القاعدة الأمريكية في الشيخ عيسى بالبحرين، بتدمير رادار الكشف والمراقبة الجوية، ومحطة ضخ خزانات وقود المقاتلات التابعة للعدو المعتدي، بشكل كامل، وهذه المعركة مستمرة."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

/انتهى/