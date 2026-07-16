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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٤:٠٥ م

مستشفى مرضى السرطان في الأهواز يعود إلى الخدمة

مستشفى مرضى السرطان في الأهواز يعود إلى الخدمة

أعلن رئيس جامعة علوم الطب في الأهواز أنه بعد توقف دام عدة ساعات بسبب الجريمة الأمريكية التي استهدفت محيط مستشفى بقائي، تم استئناف تقديم الخدمات في هذا المستشفى.

أفادj وكالة مهر للأنباء أن حاتم بوستاني، رئيس جامعة علوم الطب في الأهواز، قال ظهر اليوم الخميس في تصريح إعلامي: "استأنف هذا المركز العلاجي نشاطه اعتباراً من صباح اليوم (الخميس 16 يوليو 2026)، وذلك بعد الهجمات التي شنها العدو الليلة الماضية على مدينة الأهواز".

وأشار بوستاني، في معرض حديثه عن الظروف التي نشأت إثر هجمات مساء الأربعاء، إلى أنه "نتيجة شدة الانفجارات في محيط مستشفى بقائي 2، تم إخلاء هذا المركز بالكامل للحفاظ على سلامة وأمن المرضى والكوادر، وبعد توقف دام أقل من 6 ساعات، بدأت عملية تقديم الخدمات العلاجية في هذا المركز اعتباراً من صباح اليوم، مع عودة عدد من المرضى، ويجري حالياً استقبال المرضى".

وأوضح رئيس جامعة علوم الطب جندي شابور في الأهواز أن "مستشفى بقائي 2 هو أحد المراكز المتخصصة وفائقة التخصص التابعة للجامعة، ويقدم الخدمات للمرضى والأطفال المصابين بأمراض الدم والأورام، وكانت عودته إلى دورة الخدمة أمراً ضرورياً".

/انتهى/

رمز الخبر 1972345

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