إيرواني: العدوان الأمريكي على إيران مصداق لجرائم الحرب

أفادت وكالة مهر للأنباء ان السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة قال في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس بالتوقيت المحلي:

في أعقاب الرسائل السابقة بشأن استمرار الأعمال العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أود إبلاغ سعادتكم وأعضاء مجلس الأمن بأنه نظرًا لعجز مجلس الأمن المستمر عن الاضطلاع بمسؤولياته، تواصل الولايات المتحدة أعمالها العدوانية ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها، وترتكب جرائم حرب شنيعة ضد الشعب الإيراني، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني.

في هذا الصدد، أود إبلاغكم بأنه منذ 8 يوليو/تموز وحتى اليوم، 16 يوليو/تموز 2026، واصلت الولايات المتحدة شنّ هجمات عسكرية واسعة النطاق على مناطق متفرقة من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما المحافظات الجنوبية والمدن الساحلية والموانئ المطلة على الخليج الفارسي ومضيق هرمز. وقد نُفذت هجمات متكررة على مدن من بينها بندر عباس، وبوشهر، وأهواز، وتشابهار، وكنارك، وجاسك، وسيريك، وإيرانشهر، وجزيرة أبو موسى، وجزيرة تنب الكبرى.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، 16 يوليو/تموز 2026، تعرضت مدن شيراز، وخرم آباد، وسمنان، وأرومية، وهمدان لهجمات أيضاً. استهدفت هذه الهجمات الموانئ، وشبكات النقل، ومرافق الاتصالات، والمراكز اللوجستية، وأنظمة الرادار، وأنظمة الدفاع الساحلي، وغيرها من البنى التحتية الحيوية للسكان المدنيين ولعمل الاقتصاد الوطني، مما تسبب في أضرار جسيمة. أدى التدمير الممنهج لهذه البنية التحتية المدنية إلى تعطيل الأنشطة التجارية، والنقل البحري، وخدمات الإنقاذ، وسبل عيش المواطنين اليومية، مما خلّف آثارًا إنسانية وبيئية واقتصادية عميقة طويلة الأمد. خلال هذه الموجة الأخيرة من الهجمات الإجرامية، استشهد أكثر من 35 إيرانيًا وأصيب أكثر من 260 آخرين.

ومن بين الضحايا مدنيون، وعمال إنقاذ، ورجال إطفاء، وناشطون بيئيون، وصيادون. في 8 يوليو/تموز 2026، استشهد رجل إطفاء كان يؤدي واجبه في مهمة إغاثة عقب الهجوم الأمريكي على مطار إيرانشهر. كما استهدفت الولايات المتحدة، في الساعات الأولى من صباح 14 يوليو/تموز 2026، مركزًا بيئيًا في قرية سيد جوزار، بقضاء حاجي آباد، في محافظة هرمزجان، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من أفراد عائلة المواطن السيد جواد حسن زاده، الناشط البيئي المخلص.

في الساعات الأولى من صباح يوم 15 يوليو/تموز 2026، شنت الولايات المتحدة هجومًا صاروخيًا على ثكنات ومساكن القوات البرية التابعة للجيش الإيراني في بمبور، بمدينة إيرانشهر، في محافظة سيستان وبلوشستان. أُطلقت 13 صاروخًا على المساكن، ما أسفر عن استشهاد سبعة من المدافعين الشجعان عن الوطن، وهم: رضا شفيعي، وفرهاد علوي، وأبو الفضل مولائي، وحسين جعفري، وعلي رضا قاسمي، وحسام الدين عباسي، وعباس حسن شاهي. كما أُصيب عدد من العسكريين الآخرين الذين لا يزالون يتلقون العلاج. وفي عمل شنيع آخر، مساء الأربعاء 16 يوليو/تموز 2026، تضرر مستشفى "الشهيد بقائي" نتيجة غارات جوية أمريكية عنيفة على مناطق متفرقة من مدينة الأهواز ومحيطها.

ولحماية أرواح المرضى وسلامتهم، تم إخلاء المستشفى ونقل المرضى إلى مراكز طبية أخرى. هذا المستشفى هو مركز طبي متخصص في محافظة خوزستان، يقدم خدمات الرعاية الطبية للأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم الأخرى. ويتردد عليه باستمرار عدد كبير من المرضى من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة لتلقي العلاج.

إن الهجوم الأمريكي على هذا المستشفى عمل جبان، ومثال صارخ على جريمة حرب تُرتكب ضد اكثر الناس براءة وضعفا ، وهم الأطفال الذين يكافحون بشجاعة من أجل البقاء. علاوة على ذلك، شنت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وحده حملة هجمات ممنهجة على أهداف مدنية وبنية تحتية مدنية حيوية، شملت صومعة لتخزين القمح في هويزه، ومصنعًا لإنتاج المياه المعدنية في منطقة موسيان ببلدة دهلران، وبرج مراقبة بحرية في تشابهار، بهدف عرقلة وصول المساعدات إلى الصيادين وتعريض سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية للخطر.

تُشكّل هذه الهجمات، إلى جانب العديد من الهجمات الأخرى على أهداف مدنية، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها الدولية الكاملة. يؤسفني بشدة أن حكومة الولايات المتحدة ورؤساءها، من خلال تصريحاتهم وأفعالهم، يتجاهلون بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

رئيس الولايات المتحدة، الذي سبق له أن هدد إيران علنًا بتدمير الحضارة والجسور ومحطات الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية، أعلن مجددًا، في مقابلة بتاريخ 15 يوليو/تموز 2026، بتعجرف وتهور: "سنستهدف جسورها ومحطات الطاقة التابعة لها الأسبوع المقبل". كما صرّح، في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 13 يوليو/تموز 2026، في إشارة إلى قصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية السلمية، قائلًا: "لولاي أنا ونتنياهو، لكانوا قد امتلكوا سلاحًا نوويًا في غضون أسبوعين".

تستدعي هذه التصريحات، التي أدلى بها علنًا رئيس الولايات المتحدة - وهي دولة نووية وطرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعضو دائم في مجلس الأمن، ووصي على معاهدة عدم الانتشار - أقصى درجات الاهتمام من مجلس الأمن. تكشف هذه الكلمات عن عقلية خطيرة لدى رئيس الولايات المتحدة، وتُظهر استهتاره التام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأبسط المبادئ الإنسانية.

تُبين هذه التصريحات أن الولايات المتحدة لا تعترف بأي خطوط حمراء قانونية أو إنسانية في انتهاج سياساتها، بما في ذلك حظر استخدام الأسلحة النووية وارتكاب جرائم حرب من خلال مهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية. تُدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأشد العبارات الممكنة الأعمال العدوانية والاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية من قِبل الولايات المتحدة، والتي تُعد انتهاكًا صريحًا للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ السيادة والسلامة الإقليمية، وحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.

إن استهداف الموانئ والمطارات ومرافق النقل وخدمات الإغاثة وغيرها من الأهداف المدنية بشكل متكرر يُعد جريمة حرب. وتتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الدولية الكاملة عن جميع الخسائر في الأرواح والإصابات والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية والأضرار البيئية، وجميع التبعات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن أفعالها غير المشروعة دوليًا.

ويشكل استمرار هذه الهجمات المسلحة غير القانونية تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وحرية الملاحة، والاستقرار الإقليمي، وأمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز. ولذلك، تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، في إطار مسؤولياتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لوقف عدوان الولايات المتحدة وضمان محاسبتها على جميع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة. وطالما أن الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، لا تفي بمسؤولياتها في صون السلم والأمن الدوليين، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل ممارسة جميع حقوقها وفقًا للقانون الدولي للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها ومصالحها الحيوية.

ستستخدم إيران جميع الآليات والحلول القانونية المتاحة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب.

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