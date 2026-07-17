التشييع المليوني للقائد الشهيد... حين استعادت الأمة مركزيتها في معادلات التاريخ

وكالة مهر للأنباء، الشيخ محمد هادي ملكي: ليست جميع الأحداث الكبرى قابلة للقراءة من زاوية السياسة وحدها، كما أنها لا تُختزل في الأرقام مهما بلغت ضخامتها. فثمة محطات تاريخية تتحول إلى لحظات تأسيسية تعيد رسم الوعي الجمعي للأمم، وتكشف عن القوى الكامنة التي تعجز المؤشرات التقليدية عن قياسها. ومن هذا المنطلق، فإن التشييع المليوني لقائد الثورة الإسلامية، الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه)، لم يكن مجرد مراسم وداع لقائد سياسي أو مرجع ديني، بل كان حدثاً حضارياً بامتياز، أعاد تقديم الأمة الإسلامية بوصفها فاعلاً تاريخياً قادراً على التأثير في معادلات الإقليم والعالم.

لقد تجاوزت هذه المراسم معناها العاطفي لتتحول إلى استفتاء شعبي واسع على مشروعٍ امتد لعقود، وإلى إعلان واضح بأن العلاقة بين القيادة والأمة ليست علاقة سلطةٍ ومحكوم، وإنما علاقة عقيدة ورسالة وهوية ومصير مشترك.

الشرعية الشعبية في لحظات الاختبار

تتجلى حقيقة الشرعية السياسية في الأوقات الاستثنائية، لا في الظروف الاعتيادية. فحين تتعرض الأمم للابتلاء، أو تفقد قادتها الكبار، تظهر حقيقة الرصيد الشعبي الذي صنعته سنوات القيادة.

الحشود المليونية التي خرجت لتشييع الإمام الشهيد لم تكن تتحرك بدافع التعبئة الإدارية أو الحشد السياسي، وإنما بدافع الانتماء الوجداني والعقائدي. وهذا النوع من الحضور لا يمكن إنتاجه عبر المؤسسات الرسمية، لأنه ثمرة تراكم طويل من الثقة والاقتناع والإيمان بالمشروع الذي مثله القائد الشهيد.

لقد أثبتت هذه المشاهد أن الثورة الإسلامية لم تكن مجرد تجربة حكم، بل أصبحت هوية اجتماعية متجذرة في ضمير ملايين الناس.

سقوط الرواية الإعلامية الغربية

على مدى سنوات، سعت وسائل الإعلام الغربية إلى بناء سردية تقوم على وجود قطيعة بين الشعب الإيراني والثورة الإسلامية، وعلى تراجع المكانة الشعبية للقيادة.

غير أن المشهد المليوني نسف هذه الرواية من أساسها.

فالوقائع الكبرى لا تحتاج إلى بيانات تفسيرية، لأن الصورة تصبح أبلغ من أي خطاب. وعندما يحتشد ملايين البشر في ظروف بالغة الصعوبة، فإنهم يقدمون للعالم شهادة عملية تتجاوز كل محاولات التضليل الإعلامي.

لقد تحولت الجموع إلى خطاب سياسي بحد ذاته، وأصبحت الساحات المفتوحة أكثر قدرة على التعبير من آلاف ساعات البث الإعلامي.

عودة مفهوم الأمة

من أهم الدلالات التي حملها هذا الحدث أنه أعاد الاعتبار لمفهوم "الأمة" في زمن هيمنة الدولة القومية والحدود السياسية.

لقد اجتمعت شعوب متعددة، تتباين في لغاتها وجغرافيتها، لكنها التقت حول منظومة واحدة من القيم والانتماء.

وهذا يؤكد أن الأمة الإسلامية ما زالت تمتلك عناصر وحدتها الحضارية، وأن المشاريع الهادفة إلى تفتيتها لم تنجح في تفكيك الوعي الجمعي الذي تشكل عبر قرون من التاريخ الإسلامي.

لقد ظهر الإسلام، في هذا الحدث، بوصفه رابطة حضارية تتجاوز الاعتبارات القومية والإثنية، وتمنح الشعوب شعوراً عميقاً بالانتماء إلى قضية واحدة.

ثقافة الشهادة وإنتاج القوة

في الفكر الإسلامي، لا تُعد الشهادة نهاية المشروع، وإنما بداية مرحلة جديدة من حضوره التاريخي.

ولهذا، فإن القادة الذين يرحلون شهداء لا يغيبون عن الوعي الجمعي، بل يتحولون إلى رموز تتجاوز حدود الزمان والمكان.

وقد أثبت التاريخ أن الدماء التي تُراق في سبيل المبادئ لا تؤدي إلى انطفاء الأفكار، بل تمنحها قدرة أكبر على الانتشار والاستمرار.

ومن هنا، فإن التشييع المليوني لم يكن تعبيراً عن الحزن فحسب، وإنما كان إعلاناً عن استمرار النهج، وتجديداً للعهد مع المشروع الذي حمله الإمام الشهيد طوال حياته.

القوة الناعمة في مواجهة القوة الصلبة

اعتادت القوى الكبرى أن تقيس موازين القوة بما تمتلكه الدول من جيوش واقتصاد وتقنيات متطورة.

غير أن هذا الحدث كشف عن نوع آخر من القوة، هو القوة الناعمة المتولدة من الإيمان والهوية والثقة الشعبية.

فلا يمكن لأي مؤسسة رسمية، مهما بلغت إمكاناتها، أن تدفع ملايين الناس إلى الخروج بعفوية وصبر وإصرار، ما لم يكن هناك رصيد معنوي استثنائي يجمعهم.

وهذا النوع من القوة غالباً ما يكون أكثر تأثيراً من القوة العسكرية، لأنه يحدد قدرة المجتمعات على الصمود والاستمرار في مواجهة الضغوط.

المقاومة بوصفها مشروعاً مجتمعياً

أثبتت مراسم التشييع أن المقاومة لم تعد مجرد منظومة عسكرية أو تحالف سياسي، بل أصبحت ثقافة راسخة داخل المجتمعات.

إن الجماهير التي احتشدت لم تكن تدافع عن شخص، بل عن منظومة قيم ترى فيها عنواناً للكرامة والاستقلال والعدالة.

ولهذا، فإن غياب القادة لا يؤدي بالضرورة إلى إضعاف هذه المشاريع، لأن الأفكار التي تستقر في وجدان الشعوب تصبح قادرة على إنتاج قيادات جديدة واستمرار المسيرة.

العراق... عمق الامتداد الحضاري

شكّلت المشاركة العراقية الواسعة دلالة عميقة على طبيعة العلاقة بين الشعبين الإيراني والعراقي.

فهذه العلاقة لا تُفسَّر فقط بمقتضيات السياسة أو المصالح، بل تستند إلى تاريخ طويل من الروابط الدينية والثقافية، وإلى الإرث المشترك للحوزات العلمية، وثقافة عاشوراء، والمرجعية الدينية، وتجربة المقاومة.

لقد أثبتت الجماهير العراقية أنها تنظر إلى قضايا الأمة بمنظار حضاري يتجاوز الحدود السياسية، وأن الوعي الشعبي لا يزال يحتفظ بقدرته على التمييز بين القضايا المصيرية والخلافات الظرفية.

الرسائل الإقليمية والدولية

لم يكن هذا الحدث موجهاً إلى الداخل الإيراني فحسب، بل حمل رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي.

فالرسالة الأولى أن المشاريع التي تقوم على قاعدة شعبية عميقة لا يمكن إسقاطها باغتيال قادتها.

والرسالة الثانية أن الوعي الشعبي في المنطقة أصبح عاملاً أساسياً في صناعة التوازنات، وأن تجاهل هذا العامل يؤدي إلى قراءات سياسية قاصرة.

أما الرسالة الثالثة، فهي أن الصراع في المنطقة لم يعد صراعاً على النفوذ وحده، بل أصبح صراعاً بين مشروعين حضاريين متباينين في الرؤية والقيم.

المستقبل يبدأ من الذاكرة

التاريخ يعلمنا أن الأمم التي تحفظ ذاكرتها الجماعية هي الأمم الأكثر قدرة على صناعة مستقبلها.

ومن هنا، فإن التشييع المليوني لم يكن نهاية مرحلة، بل بداية مرحلة جديدة ينتقل فيها الإمام الشهيد من موقع القيادة المباشرة إلى موقع الرمز التاريخي الملهم.

إن الأفكار الكبرى لا تموت برحيل أصحابها، بل تبدأ مرحلة جديدة من الامتداد كلما تحولت إلى جزء من الوعي الجمعي.

ولهذا، فإن الإرث الفكري والسياسي والروحي للإمام الشهيد سيظل عنصراً فاعلاً في تشكيل مستقبل المنطقة، تماماً كما بقيت الشخصيات التاريخية الكبرى حاضرة في وجدان شعوبها بعد رحيلها.

خاتمة

لقد أثبت التشييع المليوني للإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه) أن الأمم لا تُقاس بحجم مواردها المادية فحسب، بل بقدرتها على إنتاج المعنى، وصناعة الهوية، والمحافظة على تماسكها في اللحظات المفصلية.

ولعل أبرز ما كشفه هذا الحدث أن الأمة الإسلامية، رغم كل التحديات، ما زالت تمتلك طاقة هائلة على إعادة إنتاج وحدتها، وتجديد حضورها، وصياغة مستقبلها انطلاقاً من منظومة قيمها الحضارية.

وهكذا، لم يكن التشييع المليوني مجرد وداع لقائد شهيد، بل كان إعلاناً تاريخياً عن استمرار المشروع، وتجديد البيعة للقيم التي جسدها، ورسالة إلى العالم بأن الشعوب التي تؤمن برسالتها قادرة على تحويل الفقد إلى قوة، والشهادة إلى مشروع نهضة، والذاكرة إلى مستقبل.

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