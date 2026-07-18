هجوم إجرامي أمريكي يستهدف محطة بونجي لتحلية المياه في جاسك

أفادت وكاالة مهر للانباء أعلن المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في محافظة هرمزكان أن القوات الأمريكية شنت هجومًا استهدف محطة بونجي لتحلية المياه غرب مدينة جاسك، ما أدى إلى تعطّل كامل في إمدادات مياه الشرب لنحو 20 قرية يقطنها قرابة 10 آلاف مواطن.

وأوضح أن الهجوم استهدف محطة ضخ المياه الخام من البحر، إضافة إلى محول الكهرباء الخاص بمحطة بونجي، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 3150 مترًا مكعبًا من المياه المحلاة يوميًا، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل.

وأكد أن هذا الاعتداء تسبب في انقطاع مياه الشرب بشكل كامل عن القرى العشرين المتضررة، لتدخل المنطقة في أزمة حادة في توفير المياه، واصفًا الهجوم بأنه استمرار للاعتداءات التي تستهدف البنى التحتية المدنية في محافظة هرمزكان.