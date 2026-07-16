مقر خاتم الأنبياء: اذا ضربتم البنى التحتية، سنضرب كل ما تبقى من بنى تحتية في المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص كلمة العقيد إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم المقر، جاء كالتالي:

"ما زالت أمريكا المجرمة تواصل تمردها وزعزعة أمن المنطقة.

أولاً، نؤكد مجدداً أننا، تحت أي ظرف وبأي حال من الأحوال، لن نسمح لأمريكا، كدولة أجنبية وخارجة عن المنطقة، بالتدخل في مضيق هرمز. هذا هو الخط الأحمر الذي لا تراجع عنه لإيران.

إذا تم تنفيذ التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي التافه الجعجاع، بشأن استهداف البنى التحتية لإيران الإسلامية من قبل جيشها المعتدي، فإن كل البنى التحتيى في المنطقة التي كانت قد بقيت سليمة بفضل الحكمة والرأفة الإيرانية، سيتم تدميرها عن بكرة أبيها بحيث لا يبقى لها أثر، وكأنها لم تكن موجودة من الأساس.

ليعلم العدو الجاهل: إن لحظة الملحمة بالنسبة لنا ليست لحظة تردد. إن ما تقوم به القوات المسلحة الإيرانية ليس ضربة مكافئة، بل ضربة متفوقة. ضربات ستكون أشد وأوسع وأكثر تدميراً من أي وقت مضى. إن نار غضب أمة لم تستسلم أبداً، ستُحرق المعتدي."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)