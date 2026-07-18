بقايي: اميركا تريد استعراض ما تسميه "قوتها" من خلال ارتكاب جرائم حرب وقتل المدنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، فجر السبت، على منصة اكس ، صورًا لشهداء الهجمات الأمريكية الإجرامية التي استهدفت محافظة هرمزجان اخيرا، وكتب: "تريد أمريكا استعراض ما تسميه "قوتها" من خلال مهاجمة البنية التحتية المدنية وقتل الأبرياء؛ ففي الليلة الماضية، ارتكب الجيش الأمريكي الإرهابي جرائم حرب جديدة، واستشهد ثمانية من أبناء الوطن، أربع نساء وأربعة رجال، من بينهم شقيقان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال مهاجمة عدة جسور وأحياء سكنية في محافظة هرمزجان".



وأكد بقائي قائلاً: "اليوم، الشعب الإيراني أكثر وحدة وعزما من أي وقت مضى على جعل الأعداء المتوحشين يندمون بشكل حاسم على العدوان العسكري الإجرامي ضد وطننا الحبيب".



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