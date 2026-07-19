العميد قاآني: سنواصل المسيرة المشرفة للمقاومة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد اسماعيل قاآني كتب في تدوينة على احدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي: نحن قادة ومقاتلي جبهات المقاومة نعرب عن تقديرنا وشكرنا لسماحة قائد الثورة على كرمه وعظيم دعمه لجبهة المقاومة.

واضاف: نؤكد مرة أخرى استمرار وفائنا العقائدي للعهد الذي قطعناه مع الإمام الشهيد للأمة السيد علي الخامنئي.

وختم بالقول: نعلن أننا سنواصل في عهد قيادة سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي المسيرة المضيئة والمشرّفة للمقاومة التي كانت وما تزال تحظى بتأييد سماحته مرارًا.