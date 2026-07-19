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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٧:٤٠ م

العميد قاآني: سنواصل المسيرة المشرفة للمقاومة

العميد قاآني: سنواصل المسيرة المشرفة للمقاومة

اكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد اسماعيل قاآني ان قادة ومقاتلي المقاومة ستواصل في عهد قيادة سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي المسيرة المضيئة والمشرّفة للمقاومة التي كانت وما تزال تحظى بتأييد سماحته مرارًا.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد اسماعيل قاآني كتب في تدوينة على احدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي: نحن قادة ومقاتلي جبهات المقاومة نعرب عن تقديرنا وشكرنا لسماحة قائد الثورة على كرمه وعظيم دعمه لجبهة المقاومة.

واضاف: نؤكد مرة أخرى استمرار وفائنا العقائدي للعهد الذي قطعناه مع الإمام الشهيد للأمة السيد علي الخامنئي.

وختم بالقول: نعلن أننا سنواصل في عهد قيادة سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي المسيرة المضيئة والمشرّفة للمقاومة التي كانت وما تزال تحظى بتأييد سماحته مرارًا.

رمز الخبر 1972404

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