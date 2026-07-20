متفكر آزاد: مضيق هرمز لن يخرج من السيطرة الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن روح الله متفكر آزاد، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى، قال في حديثه لمراسل "مهر"، رداً على الهجمات الأمريكية الأخيرة وانتهاك مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب: "كان من الواضح منذ البداية أن الأمريكيين لا يلتزمون بأي اتفاق، وهذه ليست تجربتنا الأولى. آمل أن يدرك الجميع في بلادنا وفي العالم أن الأمريكيين ناقضون للعهود".

وأضاف متفكر آزاد: "لقد أظهر الأمريكيون أنهم ليسوا سياسيين متحضرين يلتزمون بتوقيعاتهم. لقد أظهروا هذا السلوك من قبل، وشُنّت الحرب على إيران في خضم المفاوضات؛ وهذا قاعدة في السلوك الأمريكي".

جنودنا يردون بدقة على العدو

وتابع عضو هيئة رئاسة المجلس: "لقد أظهر مقاتلونا الأعزاء في الأيام القليلة الماضية أن طبيعة وجودهم في هذه الحرب ومواجهتهم لعمليات العدو المتخاصم، تختلف تماماً عما كانت عليه في الماضي، وأنهم يتصرفون بدقة أكبر؛ ويضربون العدو بدقة أكبر، وسيستمرون في هذا النهج بدقة أكبر".

وأوضح متفكر آزاد: "إذا أردنا التخلص من هذا العدو بشكل كامل، علينا أن نقاوم بكل قوة، وألا نرفع أيدينا عن المقاومة".

أمريكا تسعى لإخراج مضيق هرمز من السيطرة الإيرانية

وفي معرض إشارته إلى أهداف أمريكا من الإجراءات الأخيرة، قال عضو هيئة رئاسة المجلس: "إذا كان الأمريكيون يسعون لتركيز جهودهم على إخراج مضيق هرمز من السيطرة الإيرانية، فعليهم أن يعلموا أن هذا أمر غير ممكن".

وأضاف متفكر آزاد: "مضيق هرمز هو أحد الأصول الجيوسياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولشعبنا، وقد اكتسب مكانة استراتيجية في عقيدتنا، ومن المستحيل أن نتراجع في هذا المجال".

وشدد عضو هيئة رئاسة المجلس على أن "على الأمريكيين أن يدركوا هذه الحقيقة، وإذا لم يدركوها، فسنفهمهم إياها باللغة التي يفهمونها".

على أمريكا التفكير في الخروج من المنطقة

وتابع عضو هيئة رئاسة المجلس، في معرض حديثه عن طبيعة الرد الإيراني على العدو في معركة هرمز: "تم تنفيذ الهجمات من خلال استهداف قواعد جديدة لم تكن قد استُهدفت في حرب الأربعين يوماً. كما تُنفذ هجمات دقيقة ونقطية تترك آثاراً جدية على مسار الحرب، وتُتابع هذه الإجراءات بدقة وتخطيط".

وأكد متفكر آزاد أن "قلوب جميع الإيرانيين اليوم مع جنوب البلاد، ونحن نقف إلى جانب شعب الجنوب. نحن نقاتل معاً وفي مواجهة أمريكا، وبطبيعة الحال، سيكون هناك مفاجآت جديدة أيضاً".

إذا استمرت الحرب، سندخل بشكل هجومي أكبر

وبيّن عضو هيئة رئاسة المجلس أن "وتيرة الردود الإيرانية في ازدياد"، وقال: "إذا استمرت الحرب ضد بلادنا، فستدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل هجومي أكبر، وعندها سيتعين على الأمريكيين التفكير بجدية وسرعة أكبر في الخروج من المنطقة".

وشدد عضو هيئة رئاسة المجلس على أن "لو كان للأمريكيين ذرة من العقل، لما دخلوا هذا الميدان والحرب ضد بلادنا من البداية".

واختتم متفكر آزاد حديثه قائلاً: "تاريخ إيران، وخاصة تاريخ إيران بعد الثورة الإسلامية، ليس تاريخ فقدان الأرض. على الأمريكيين أن يفهموا هذا. نحن لا نتنازل عن شبر واحد من هذه الأرض، وإذا لزم الأمر، سنفدي أرواحنا جميعاً في سبيل الوطن".

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