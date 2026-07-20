عراقجي يهنئ الحية ويؤكد دعم ايران لنضال الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية سيد عباس عراقجي في رسالة تهنئة بعثها الى خليل الحية الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس:

في هذه المناسبة، أُحيي ذكرى قادة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية المقاتلين والشهداء، بمن فيهم الشهداء العظام الشيخ أحمد ياسين، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وأؤكد أن نضال القادة والمقاتلين والشعب الفلسطيني، وإيمانهم، وثباتهم، هو سر النصر في نضال تحرير فلسطين.

ولا شك أن إجراء انتخابات داخلية لحركة حماس في ظل ظروف الحصار الصعبة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق الشعب الفلسطيني العظيم، يُعدّ نجاحاً عظيماً لحركة حماس.

وفي هذا الصدد، أؤكد استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت لنضال الشعب الفلسطيني المشروع للتحرر من شر الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار الذي يفرضه الكيان الصهيوني المرتكب للإبادة الجماعية.

وأسال الله، لكم التوفيق والنجاح في مسؤوليتكم الجديدة في مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة بقوة حتى تحرير أرض فلسطين المقدسة والقدس الشريف وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وخاصة الحق الأساسي في تقرير المصير.