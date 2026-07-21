سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية يلتقي رئيس الوزراء العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، مع رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، يوم الاثنين، وتحدث معه.

وخلال هذا اللقاء، أكد الجانبان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات لضمان المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جرى استعراض الترتيبات النهائية للزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران، والمقرر إجراؤها نهاية هذا الأسبوع.

وناقش الجانبان محاور هذه الزيارة والملفات التي ستُناقش تمهيدًا لتوسيع التعاون الثنائي، وتطوير الشراكات، وزيادة التنسيق بين طهران وبغداد في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

/انتهى/