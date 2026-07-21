موجة استهداف جديدة للمواقع الأمريكية في البحرين والأردن

أفادت وكالة مهر للأنباء عن قناة "الجزيرة" أن الهجمات الصاروخية والجوية الإيرانية على المواقع الأمريكية في البحرين والأردن قد تصاعدت خلال الساعات الماضية.

ونشرت مصادر إعلامية صوراً تظهر صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية تُطلق باتجاه المواقع والقواعد العسكرية الأمريكية في هذين البلدين.

وفي هذا الصدد، ادعت البحرين أنها اعترضت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية. ويأتي هذا الادعاء في وقت يُسمع فيه دوي انفجارات هائلة في موقع الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في هذا البلد.

كما ادعى الجيش الأردني أنه دمر 3 صواريخ إيرانية كانت قد استهدفت أراضيه.

وجاء هذا الادعاء في وقت أعلنت فيه مصادر عربية عن سماع دوي انفجار شديد بالقرب من مدينة الأزرق الأردنية.

وتقع قاعدة "موفق السلطي" كأهم موقع لتمركز الجنود الأمريكيين في الأردن، وكواحدة من القواعد الأمريكية الرئيسية في غرب آسيا، بالقرب من مدينة الأزرق.

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