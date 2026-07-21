ليلة عصيبة لرادارات أمريكا في المنطقة ، تدمير أنظمة باتريوت وهيمارس

وكالة مهر للأنباء: شهدت ساعات فجر اليوم (الثلاثاء) اشتباكات عنيفة ومباشرة بين القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجيش الأمريكي المعتدي في منطقة الخليج الفارسي والكويت والبحرين.

عقب تحركات أمريكية، وسماع دوي عدة انفجارات في مناطق من بندرعباس وتشابهار ودينار كوه آبدانان (والتي، وفقاً لإعلان المسؤولين المحليين، لم تسفر عن خسائر بشرية أو تحتية)، قامت القوات البرية والجوفضائية التابعة لكل من الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، في عمليات مشتركة ومنسقة تحت عناوين المرحلتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من "عملية صاعقة"، والموجة 24 من "عملية نصر 2"، باستهداف المواقع الحساسة، وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، والرادارات بعيدة المدى، وحظائر الطائرات المسيرة للعدو، بهجمات صاروخية وجوية مدمرة.

التفاصيل الميدانية: من إغلاق كامل لمضيق هرمز إلى اعتراف البنتاغون

تشير التقارير التي حصل عليها مراسلو وكالة "مهر" للأنباء إلى أنه خلال هذه الاشتباكات، اشتعلت النيران في ناقلتي نفط مخالفتين كانتا تحاولان العبور غير القانوني عبر المسار غير الآمن جنوب مضيق هرمز، وتم إيقافهما. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً بالكامل طالما استمرت شرور أمريكا.

من ناحية أخرى، تشير تحركات جبهة الاستكبار إلى حجم الخسائر الفادحة التي لحقت بالقوات الأمريكية:

اعتراف البنتاغون:أقر المتحدث باسم البنتاغون رسمياً بأن حوالي 10 من عناصر القوات المسلحة الأمريكية أصيبوا بجروح متفاوتة منذ 7 يوليو.

تحذير عالمي من واشنطن: أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً أمنياً عالمياً لمواطنيها، بسبب تصاعد التوترات.

إعلان انتهاء الهجمات: زعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها أنهت جولة أخرى من هجماتها على إيران.

استراتيجية "إزالة الدفاعات" وإعماء شبكة "سنتكوم"

يكشف الفحص الفني والعملياتي لهجمات فجر اليوم عن تنفيذ عقيدة عسكرية دقيقة ومرحلية من قبل القوات المسلحة الإيرانية:

تفكيك طبقات الدفاع الجوي (تعمية عيون العدو): أدى استهداف رادارات FPS-117 بعيدة المدى، وأنظمة الاستقبال عبر الأقمار الاصطناعية، ورادارات الإنذار المبكر، وأنظمة باتريوت الصاروخية في قاعدتي المحرق والرفاع بالبحرين، وأحمد الجابر وعلي السالم في الكويت، إلى تعطيل شديد لشبكة الاستطلاع والمراقبة لدى العدو.

تقييد القدرة الهجومية الصاروخية والجوية: أدى تدمير أنظمة HIMARS الصاروخية المتحركة في قاعدة عريفجان بالكويت من قبل القوات البرية للجيش الإيراني، واستهداف مستودع حظائر طائرات MQ-9 المسيرة، إلى تقليل قدرة أمريكا على الرد السريع بشكل كبير.

تعرض القواعد الرئيسية للخطر: أثبت استهداف قاعدة عريفجان (مقر قيادة القوات البرية الأمريكية) ومعسكر العديري (موقع تمركز مروحيات الأباتشي والبلاك هوك) أنه لا توجد أي نقطة ارتكاز آمنة للعدو في المنطقة.

البيان الخاص بالمرحلة الثامنة عشرة من عملية "صاعقة" التي نفذها الجيش الإيراني

أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني: "رداً على الهجمات الصاروخية التي شنها الشيطان الأكبر على مناطق من بلادنا، قامت القوات البرية للجيش الإيراني، قبل ساعات، وفي المرحلة الثامنة عشرة من عملية 'صاعقة'، باستهداف أنظمة HIMARS الصاروخية التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي، المتمركزة في قاعدة عريفجان بالكويت، بصواريخ أرض-أرض".

وتُعد أنظمة HIMARS نظاماً صاروخياً متحركاً، قادراً على التحرك السريع ضد الأهداف الأرضية. وقد أدى استهدافها إلى إضعاف الطبقات الهجومية والدفاعية للعدو، وتقليل قوته الصاروخية في جرائمه العدوانية.

البيان الخاص بالمرحلة التاسعة عشرة من عملية "صاعقة" التي نفذها الجيش الإيراني

أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني: "رداً على شرور ونقض العهود المتكرر من قبل الشيطان الأكبر، قام الجيش الإيراني، فجر اليوم، وفي المرحلة التاسعة عشرة من عملية 'صاعقة'، باستهداف المباني الإدارية والهوائيات الاتجاهية في قاعدة عريفجان، وموقف المروحيات الجماعي في معسكر العديري، ومبنى إقامة قوات الجيش الإرهابي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت، بهجمات بطائرات مسيرة انتحارية".

وتُعد قاعدة عريفجان أحد أكبر مراكز تمركز القوات ومقر قيادة القوات البرية الأمريكية في جنوب غرب آسيا، وقاعدة العديري هي موقع تمركز مروحيات أباتشي، وشينوك، وبلاك هوك التابعة للقوات البحرية والجوية الأمريكية. وتلعب قاعدة أحمد الجابر دوراً محورياً في دعم وإمداد الجيش الأمريكي المعتدي في غرب آسيا، ولها تأثير كبير على العمليات الجوية والمراقبة لهذا البلد.

وأعلن الجيش الإيراني أن أمن المنطقة قد أختل بسبب شرور القوات الأمريكية الإرهابية، وأن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية تسعى، في معركتها مع أمريكا، إلى استعادة الأمن والهدوء إلى المنطقة.

البيان رقم 34 للحرس الثوري الإيراني

بسم الله قاصم الجبارين

قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني المؤمن والثائر، وبالاستعانة بالله المتعال، ومستلهمين منكم أيها الشعب البصير والصامد، يواصل بحارة القوات البحرية للحرس الثوري مهمتهم في السيطرة على مضيق هرمز.

قبل ساعات، اشتعلت النيران في ناقلتي نفط مخالفتين، وقعتا في فخ الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، وكانت تنويان عبور المسار الخطير جنوب مضيق هرمز، وتم إيقافهما. تقوم وحدات الإنقاذ والإغاثة حالياً بإخلاء طاقم هذه السفن من المنطقة.

تحذر القوات البحرية للحرس الثوري شركات الشحن مرة أخرى، من مراعاة سلامة أطقمها وسفنها، وعدم الوثوق بالمعلومات المضللة التي تنشرها القوات الأمريكية، وتجنب الممرات الملوثة والخطيرة.

من الواضح أنه طالما استمرت شرور أمريكا في المنطقة، سيظل مضيق هرمز مغلقاً، ولن يتم تصدير قطرة نفط أو غاز أو حتى حزمة أسمدة كيماوية من المنطقة.

لقد بدأت العمليات العقابية ضد القواعد الأمريكية المعتدية، بسبب المخالفات البحرية، وسيُبلغكم تقريرها."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

البيان رقم 35 للحرس الثوري الإيراني

بسم الله قاصم الجبارين

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

"أيتها الأمة الإيرانية العظيمة والمجاهدة؛ لقد منحت ملحمة حضوركم في الميدان، و140 يوماً وليلة من الصمود الفريد والمتحمس، أرواح مقاتلي الإسلام والمدافعين المضحين عن الوطن، قوةً وروحاً، لدرجة أنهم، بلطف الله وعونه، يخلقون كل يوم ملحمة جديدة.

قبل ساعات، بدأت العملية الكبرى لمقاتلي الإسلام لمعاقبة الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، بسبب زعزعة أمن مضيق هرمز، واعتدائه على نقاط من وطننا العزيز.

لقد صنع أبناؤكم في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري ليلة سوداء لرادارات وأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في المنطقة، وقاموا، في الموجة 24 من عملية نصر 2، وبرمز 'يا رقية (س)' المبارك، بهدف تمهيد الطريق لعملية واسعة في المستقبل، وإزالة العقبات التي تحول دون الإصابة الدقيقة للأهداف، بتدمير نظام دفاعي ورادار أمريكي في المحرق بالبحرين بشكل كامل، وإخراجه من الخدمة، كما تعرض نظام دفاع جوي باتريوت أمريكي في الرفاع بالبحرين لهجوم متزامن بالصواريخ والطائرات المسيرة وتم تدميره.

معاقبة المعتدي مستمرة، وسيُبلغكم تقريرها أيها الشعب العزيز والبطل."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

البيان رقم 36 للحرس الثوري الإيراني

بسم الله قاصم الجبارين

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

"أيتها الأمة الإيرانية العظيمة ؛ استمراراً للعمليات العقابية لمقاتلي القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، وتمهيداً للطريق وإزالة عقبات العمليات الجوية والصاروخية الواسعة، في المرحلة الثانية من الموجة 24 من عملية نصر 2، تعرضت الليلة موقع رادار بعيد المدى، ومركز اتصالات وأنظمة استقبال عبر الأقمار الاصطناعية، ورادار دفاع صاروخي للجيش الأمريكي القاتل للأطفال، المتمركزة في الكويت، لهجوم صاروخي وجوي وتم تدميرها.

كما تعرض مستودع حظائر طائرات MQ-9 المسيرة في قاعدة علي السالم للإصابة، وتم تدمير أو إلحاق أضرار كاملة بعدد من الطائرات المسيرة.

عملياتكم العقابية مستمرة أيها الأبناء. نطلب الدعاء."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

البيان رقم 37 للحرس الثوري الإيراني

بسم الله قاصم الجبارين

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

"أيها الشعب الإيراني الشريف والنبيل؛ بدعائكم الصالح في مراسم إحياء شعائر الحسين (عليه السلام)، وجه أبناء إيران الأبطال ضربات قاسية للعدو اليائس، واستمروا في الليلة السوداء لرادارات وأنظمة الدفاع الأمريكية في المنطقة، حيث تم إصابة وتدمير رادار إنذار مبكر، ونظام رادار دفاع صاروخي، ورادار FPS-117، ونظام دفاع جوي باتريوت، ونظام اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية الخاص بالدفاع الجوي، التابعة للجيش الأمريكي القاتل للأطفال، في قاعدة أحمد الجابر بالكويت.

مع هذا التطهير الراداري، يجب على العدو أن يستعد لهجمات أكثر حزماً وقسوة من موجات الطائرات المسيرة والصواريخ."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

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