"وول ستريت جورنال": أنظمة الدفاع الأمريكية عاجزة عن حماية 50 ألف جندي في الشرق الأوسط

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الصحيفة الأمريكية أشارت في تقرير إلى أن واشنطن لا تستطيع تأمين الحماية الكاملة لنحو 50 ألف جندي متمركزين في المنطقة، في وقت لا يزال فيه الترسانة الإيرانية من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار تشكل تهديدا حقيقيا على الرغم من الضربات الأمريكية المتكررة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (السنتكوم) قد أعلنت في 18 يوليو الحالي عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، وذلك أثناء تصديهما لهجوم إيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف قاعدة "موفق السلطي" الأمريكية في الأردن، والتي تعد إحدى القواعد الحيوية للقوات الأمريكية في المنطقة.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذا الهجوم كان واحدا من ثلاث هجمات صاروخية منفصلة وقعت خلال 24 ساعة في الأسبوع الماضي، مما يعكس تصاعد وتيرة الهجمات الإيرانية ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الضربات الإيرانية على قاعدة "موفق السلطي" أصابت ثكنات سكنية من نوع الألواح، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين، كما تم العثور على جثة جندي ثالث في القاعدة لم يتم التعرف على هويته بعد، في حصيلة تعكس حجم الخسائر التي تتكبدها القوات الأمريكية في مواجهة الهجمات الإيرانية.

المصدر: "وول ستريت جورنال"

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