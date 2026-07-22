فرنسا مطالبة بالرد على سلوكها التدخلي تجاه إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأشار رئيس الدائرة الثانية لأوروبا الغربية، في معرض إشارته إلى تقرير الجهات المختصة بشأن موظفي السفارة الفرنسية، إلى أنه "وفقاً للتقرير الوارد من الجهات المعنية، شارك فرنسيان مساء يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، في اجتماع مع عدد من المتهمين الأمنيين المطلوبين، وتم استجوابهما لفترة وجيزة من قبل رجال الأمن. وعُثر في هذا المكان على وثائق متعددة تثبت أنشطة معادية للأمن، ولا تزال الجهات المعنية تدرسها".

ونفى محمد تنهایي الادعاء الكاذب لوزير الخارجية الفرنسي بضرب هذين الشخصين، مشيراً إلى أن "رجال الأمن، فور علمهم بانتماء هذين الشخصين إلى السفارة الفرنسية في طهران، قاموا بنقلهما إلى مقر الشرطة الدبلوماسية، وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية واتصالهما بالسفير الفرنسي، تم تسليمهما إلى السفارة".

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