الهوس الأمريكي المريض بالبرنامج النووي الإيراني دليل على عداوته للعلم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، رداً على الهجمات والتهديدات الأمريكية ضد المنشآت والمراكز النووية الإيرانية: "إن الهجمات والتهديدات الأمريكية المتكررة ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية، ليست فقط مخالفة لجميع مبادئ وأسس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقرارات مجلس المحافظين والمؤتمر العام للوكالة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بل هي في الأساس دليل على عداء أمريكا العميق للعلم والمعرفة والتنمية الإيرانية".

وأضاف بقائي: "لقد تم الإعلان عن الأنشطة النووية الإيرانية للوكالة بناءً على التزامات الضمانات. إن التركيز المرضي لأمريكا على جبل كولنغ، حيث لا توجد أي أنشطة نووية، ليس سوى ذريعة للتدمير والإفساد. حقاً، أين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح لأمانة الأمم المتحدة؟!"

واختتم المتحدث: "سيقف الإيرانيون بكل قوة في وجه كراهية أمريكا وأي اعتداء على سيادة وأمنهم الوطني".

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