سي بي إس: الحرب على إيران أكثر كلفة لأمريكا بكثير مما أعلنه "هيغسيث"

أفادت وكالة مهر للأنباء، ذكرت الشبكة في تقريرها أن ادعاء وزير الدفاع الأمريكي بأن تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار، هو ادعاء غير واقعي، وأن التكلفة الفعلية أعلى بكثير مما أعلنه هيغسيث، لأنه لم يأخذ في الاعتبار التكاليف الرئيسية وإعادة بناء القواعد المتضررة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد طالب، أمس، وبإعادة ادعاء إدارة ترامب بسياسة "السلام من خلال القوة"، بالموافقة الفورية على ميزانية إضافية للبنتاغون.

وزعم هيغسيث أن طلب الميزانية الإضافية لوزارة الدفاع هو إجراء فوري وضروري لتلبية الاحتياجات العاجلة للقوات المسلحة الأمريكية. وهذه الميزانية الإضافية ليست بديلاً عن طلب الميزانية البالغة 1500 مليار دولار الذي تقدمت به إدارة ترامب، بل هي مطلوبة إلى جانبها لتلبية احتياجات البنتاغون العاجلة.

وادعى وزير الدفاع الأمريكي أن تكلفة الحرب على إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار.

يُذكر أن إشعال الحرب على إيران لم يُلحق تكاليف باهظة بأمريكا فحسب، بل وضع أيضاً ضغطاً على الاقتصاد العالمي.

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