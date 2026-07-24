قصف حظائر الذخائر وبرج مراقبة الأسطول الخامس الأمريكي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان جاء كالتالي:

بسم الله قاصم الجبارين

قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني الشجاع والوفي، إن عظمتكم قد زرعت الرعب والهلع في قلوب الأعداء، وإخلاصكم زاد من شوق الجهاد لدى المقاتلين، وأبناؤكم في الحرس الثوري والباسيج يواصلون إنزال سيوفهم القاطعة على الأعداء، ويحطمونهم.

في الموجة 27 من عملية نصر 2، وبرمز 'يا أبا صالح المهدي أدركني' المبارك، تمكن المقاتلون من استهداف ثلاث حظائر لتخزين الذخائر والمعدات في القاعدة الأمريكية في العديري بالكويت، وإحراقها وتدميرها.

كما استهدف المقاتلون، في الوقت نفسه، برج مراقبة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، وألحقوا به أضراراً كبيرة.

العمليات العقابية مستمرة."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ)

/انتهى/