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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١:٢٠ م

تدمير المبنى المتبقي من شركة أمازون

تدمير المبنى المتبقي من شركة أمازون

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في استكمال لعملياته السابقة ضد مركز بيانات شركة أمازون الأمريكية، عن استهداف وتدمير المبنى المتبقي من هذا المركز.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي، في البيان رقم 48، أعلنت عن تدمير المبنى المتبقي من شركة أمازون.

وجاء في نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين
قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني البطل والثائر؛ لقد أيقظت ملحمة انتفاضتكم الفريدة العالم، ودعاؤكم الصالح هو الضامن للانتصارات الرائعة لمقاتلي الإسلام.

في الموجة 27 من عملية نصر 2، واستكمالاً لعمليتهم السابقة ضد مركز بيانات شركة أمازون الأمريكية، الذي يلعب دوراً رئيسياً في تزويد الجيش الأمريكي القاتل للأطفال بالمعلومات، قام مقاتلو الإسلام باستهداف وتدمير المبنى المتبقي من هذا المركز.

العمليات العقابية لمقاتلي الإسلام مستمرة."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ)

/انتهى/

رمز الخبر 1972538

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