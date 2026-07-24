تدمير مستودع ذخائر كبير وحظائر إقامة الأفراد في قاعدة علي السالم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيانها رقم 47، دعت وسائل الإعلام الأمريكية إلى كشف الإحصاءات الحقيقية لخسائر الجيش، وفضح أساليب الرقابة التي يمارسها الحكام الكذبة على شعبهم، وأعلنت أن "مستودع ذخائر كبير جداً، وحظائر إقامة الأفراد في قاعدة علي السالم، قد تم تدميرها بالكامل".

وجاء في نص البيان:

"أيها الشعب الإيراني البطل، البصير، والثائر؛ إن استمرار حضوركم المذهل، أيها الشعب الصانع للتاريخ، يدعو العالم إلى الانتفاضة ضد الظالمين والطغاة، ويشكل وقوداً لصواريخ وطائرات المقاتلين المسيرة لقمع الاستكبار.

استمراراً للعمليات العقابية التي يشنها مقاتلو الإسلام ضد الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، ورداً على جرائم الشيطان الأكبر، قام مقاتلو الإسلام، قبل ساعات، وفي الموجة 27 من عملية نصر 2، برمز 'يا أبا صالح المهدي أدركني' المبارك، بإطلاق طائرات مسيرة انتحارية فائقة الثقل ومتقدمة، واستهداف مستودع ذخائر كبير جداً في القاعدة الأمريكية في علي السالم، وتدميره بالكامل بسلسلة من الانفجارات المتتالية.

وفي الوقت نفسه، تعرضت حظائر إقامة الأفراد في هذه القاعدة للهجوم، حيث تم تدمير 6 حظائر كبيرة بالكامل، وألحقت أضرار جسيمة بثلاث حظائر أخرى، وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عدد كبير من عناصر العدو.

إن العدو الأمريكي، الذي تكبد خلال الحرب الخمسة أشهر الأخيرة مئات القتلى، وأكثر من ذلك بكثير من الجرحى، والإخلاء اليومي لجرحاه بطائرات الإسعاف إلى المستشفيات الأمريكية في ألمانيا، هو دليل واضح على هذه الخسائر الفادحة، ومع ذلك فهو يكذب على شعبه، ويدعي أنه تكبد أقل من 20 قتيلاً.

تقع على عاتق وسائل الإعلام الأمريكية مسؤولية التحقيق في حقائق هذه الحرب، والخسائر الفادحة للجيش الأمريكي، والأضرار الجسيمة، وأرقام التكاليف التي تُخفى جميعها عن أعين الناس، وكشف الإحصاءات الحقيقية وأساليب الرقابة التي يمارسها الحكام الكذبة.

العمليات العقابية ضد المعتدين مستمرة."

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