المشاط: إجراءات القوات المسلحة الیمنیة مشروعة ومحقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه قال الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن الهدف من عمليات القوات المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عامًا".

وعبر عن الاعتزاز والتقدير لقدرة وكفاءة وانضباط القوات المسلحة .. مضيفًا "عندما يصبر شعبنا اليمني ما يقارب 12 عامًا على الحصار السعودي الظالم والجائر ولدى قواته المسلحة هذه الخيارات التي لا يقوى العدو السعودي على تحملها، فإنه قد أقام الحجة أمام الله على أكمل وجه والنصر القريب حليفه بإذن الله".

وأشار الرئيس المشاط، إلى أن الإدانات والعويل المدفوع الثمن مسبقًا لا يساوي شيء، لأن موقف اليمن حق ومطالبه عادلة تتمثل في إنهاء الحصار والعدوان السعودي عليه.

وتابع "لن ينفعكم من يُمّنيكم الأماني الكاذبة وما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار إلا الوهم والسراب".