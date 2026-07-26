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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٢:٠٧ م

وزير الخارجية الايراني يدعو لمحاسبة اوكرانيا بسبب عدوانها الاجرامي على سفينة تجارية ايرانية

وزير الخارجية الايراني يدعو لمحاسبة اوكرانيا بسبب عدوانها الاجرامي على سفينة تجارية ايرانية

أجرى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي"كايا كالاس" ، خلال اتصال هاتفي مباحثات بشأن آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذه المكالمة الهاتفية، أدان وزير الخارجية الإيراني بشدة وحزم الهجوم العسكري الذي شنه النظام الأوكراني على السفينة التجارية الإيرانية في بحر قزوین، وطالب برد فعل حازم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي والجهات الداعمة له.

وأكد الجانبان، في إشارة إلى التطورات في الخليج الفارسي ومضيق هرمز عقب رد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاعتداءات الأميركية ضد إيران، ضرورة اتخاذ مبادرات دبلوماسية لإدارة التوترات.

/انتهى/

رمز الخبر 1972579
جواد ماستری فراهانی

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