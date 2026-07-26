وزير الخارجية الايراني يدعو لمحاسبة اوكرانيا بسبب عدوانها الاجرامي على سفينة تجارية ايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذه المكالمة الهاتفية، أدان وزير الخارجية الإيراني بشدة وحزم الهجوم العسكري الذي شنه النظام الأوكراني على السفينة التجارية الإيرانية في بحر قزوین، وطالب برد فعل حازم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي والجهات الداعمة له.

وأكد الجانبان، في إشارة إلى التطورات في الخليج الفارسي ومضيق هرمز عقب رد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاعتداءات الأميركية ضد إيران، ضرورة اتخاذ مبادرات دبلوماسية لإدارة التوترات.

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