الخارجية الايرانية: لم یحدث أي تغيير على حالة الملاحة في مضيق هرمز

وافادت وكالة مهر للانباء ان بقائي قال اليوم الاحد رداً على سؤال الصحفيين حول المحادثات الإيرانية - العمانية بشأن مضيق هرمز: "جرت يومي الجمعة والسبت عدة جولات من المحادثات بين إيران وعُمان على مستوى نواب وزراء الخارجية في طهران، وتبادل الطرفان خلالها الآراء حول المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع مراعاة الحقوق السيادية للدولتين المشرفتين على الساحل".



وشدد بقائي على أن هذه المحادثات كانت مفيدة وأسفرت عن تقدم، موضحاً: "غادر الوفد العماني طهران مساء يوم السبت، لكن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين مستمرة".

كما أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية، رداً على سؤال حول الوضع الراهن لمضيق هرمز، قائلاً: "لم يطرأ أي تغيير على حالة الملاحة في المضيق".

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