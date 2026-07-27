وزارة الدفاع: مزيج القوة الناعمة والصلبة حول القوات المسلحة الايرانية إلى قوة متفوقة في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح العميد رضا طلائي نيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، في مقابلة صحفية، دور فكر قائد الثورة الإسلامية الشهيد في قوة القوات المسلحة، قائلاً: إن أساس قوة إيران الدفاعية يقوم على الإيمان والقوة الروحية والقوة الناعمة.

وأضاف العميد طلائي نيك: إن المكون الرئيسي لقوة إيران الدفاعية هو الاعتماد على الإيمان بالله، وروح الاستشهاد، والشجاعة، والدعم الشعبي، وهذه العناصر، إلى جانب القدرات التكنولوجية والتطورات في الأسلحة والمعدات، قد خلقت مزيجاً فريداً لبناء القوة.

أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، مستندًا إلى الأسس الفكرية للإمام الخميني (رحمه الله) والإمام الخامنئي (قدس سره الشريف)، إلى أن: "في فكر امامي الثورة، تُعتبر تعاليم الدفاع القائمة على علم اللاهوت، ونشر مفاهيم الدفاع، وتسخير قوة الإيمان، أساسًا لتفوق القدرات".

وأضاف: "إن قائد الثورة الإسلامية الشهيد، استكمالًا لنهج الإمام الخميني (رحمه الله)، قد رسّخ فكر الدفاع في منظومة متكاملة للأجيال الحالية والمستقبلية. وقد شكّلت مجموعة من القيادات الدفاعية ونموذج القيادة الاستراتيجية، إلى جانب التعاليم الثقافية والروحية والاجتماعية، المكونات الرئيسية لفكر القيادة الإقليمية في بناء قوة إيران الدفاعية".

وفي معرض حديثه عن فعالية هذا الفكر الدفاعي، قال اللواء طلائي نيك: "إن إنجازات فكر امامي الثورة الدفاعي في الانتصارات الأخيرة، وكذلك في سنوات الدفاع المقدس الثماني، واضحة وملموسة تمامًا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة في الختام: "إن اعتماد الشعب والمقاتلين وعناصر النظام على هذه الأفكار الدفاعية والاستراتيجيات الحاسمة للقيادة المحلية قد ضمن تحقيق الانتصارات في الماضي، وسيستمر في ذلك في المستقبل".

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