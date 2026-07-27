العميد جهانشاهي: سنقف في وجه الأعداء حتى آخر قطرة دم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار العميد علي جهانشاهي، قائد القوات البرية للجيش الايراني، منزلى الشهيدين العميد محمد مرتضوي والملازم أول بهمن أكبري، شهيدي الحرب المفروضة الثالثة، والتقى بأسرتيهما وتحدث معهما.

وفي هذا اللقاء، تكريمًا لذكرى الشهداء واحتفاءً بمكانة المحاربين القدامى الرفيعة، صرّح العميد جهانشاهي قائلًا: اليوم، بفضل دماء الشهداء الطاهرة وتضحيات وإيثار المحاربين القدامى، يتبوأ نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مكانةً مرموقةً على الساحة الدولية.

وفي إشارة إلى حجم عدوان الأعداء وجرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أضاف: "على أعداء الشعب الإيراني أن يعلموا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستندةً إلى إيمان وإرادة ودعم الشعب الإيراني الغيور، لن تتخلى أبدًا عن الدفاع عن الوطن ومبادئ الثورة الإسلامية، وستقاوم أي عدوان أو تهديد حتى آخر قطرة دم".

وشدد قائد القوات البرية على عزم القوات المسلحة على حماية أمن البلاد ووحدة أراضيها، قائلاً: "سيُثأر لدماء شهداء هذا الوطن الكرام من الأعداء".

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